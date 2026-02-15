拆包裹轟一聲 宜蘭姊弟炸破相

宜蘭市一處民宅昨天發生包裹爆炸案，租屋的洪姓姊弟受傷，警方組成專案小組調查，封鎖現場採證。記者王燕華／翻攝

宜蘭市洪姓姊弟昨拆包裹，弟弟一打開就爆炸，姊弟臉、身體被震碎的玻璃和飛散的鐵片割、刺傷。警方採證，聞到疑似炸藥成分硝化甘油味道；鄰居稱兩個月前多次見兩名陌生男子疑在洪家門外探看，還拉門把。檢警成立專案小組，朝與人結怨或糾紛遭報復方向偵辦。

七十歲、六十六歲的洪姓姊弟在黎明路一處社區租屋，他們表示前兩天門口被放了一個包裹，當時先拿進屋，但未拆看。昨天兩人得閒，想到包裹還沒開，弟弟一打開即爆炸，鄰居聽到「砰」聲巨響、玻璃碎裂聲，眾人聞聲查看，撥打一一九。救護人員將兩人送醫，姊弟無生命危險。

警方封鎖現場並由鑑識人員採證，聞到疑似製作炸藥原料的硝化甘油味道，並發現疑似引爆的電路板，但事後確認電路板是姊弟家中音響在爆炸後飛出的殘片。

警方發現牆上留有黑色火藥痕跡，確認是爆裂物，包裹上有洪家地址，沒有郵戳、電話，研判由犯嫌親送，屬於針對性犯案。

宜蘭地檢署檢察長王以文指派檢察官林永與警方共同組成專案小組偵辦，擴大調閱監視影像，追查包裹來源及引爆方式。警察局長陳金城說，仍不排除洪姓姊弟可能與人有恩怨。宜蘭分局長呂文廷說，姊弟在租處二樓拆包裹，鑑識後判斷是使用機械裝置，在打開包裹時觸動引爆。

有鄰居說，洪姓姊弟租屋超過三、四年，兩個月前好幾次看見有兩名陌生人將車停在外面，走到洪家探頭探腦，還拉門把，之後就離開；洪姓姊弟不知對方是誰，住家也未被破壞或遭竊，後來不了了之。