針對性犯案？疑嫌犯親送包裹到家門口 宜蘭爆炸案害2傷「現場採到火藥」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

春節連假第一天，宜蘭市民宅發生洪姓姊弟拆開來路不明包裹時爆炸受傷案件，警方現場採證，牆上留有黑色火藥痕跡，確認是爆裂物，包裹有寫地址，沒有郵戳、電話，研判由犯嫌親送，屬於針對性犯案，已擴大調閱監視器畫面追查。

縣警局刑警大隊及宜蘭警分局案發後立即組成專案小組，封鎖現場採證。宜蘭縣警局長陳金城下午說明，初步調查，這個包裹約在兩天前送到洪家位於宜蘭市黎明路巷弄的租屋處門口，洪姓姊弟發現後，先拿進屋內，今天上午才打開就發生爆炸，造成分別是70歲及66歲的洪姓姊弟受傷，兩人目前在醫院治療，沒有生命危險。

陳金城說，根據當事人口述，包裹上有地址，沒有收件人名字和郵戳、聯絡電話等，研判並非以郵寄或宅急便等物流方式送達，而是犯嫌直接送到住所門口，研判是針對性犯案，並非隨機放置爆裂物。

宜蘭警分局長呂文廷說，洪家姊弟是在租處二樓拆開包裹，鑑識人員在牆面上留下的黑色痕跡驗出火藥成分，斷定是爆裂物，以機械裝置，在打開包裹時觸動引爆；至於現場採到的電路板，經刑事局專業人員鑑識，已經排除與爆炸的關連性。

據了解，洪家姊弟各有一子，兩人都表示和兒子都沒與人結怨。專案小組訪查，洪家姊弟生活單純，孩子都有正常經濟來源，正釐清是否與外界有糾紛。

鄰居指出，兩個月前曾看到兩名陌生人在附近多次徘徊、探頭探腦。呂文廷說，已掌握相關情資，正調閱監視器畫面，也會派轄區警力加強巡邏。

宜蘭地檢署表示，此案情節重大，已嚴重危及公共安全與社會安定，檢察長王以文獲悉後立即啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，指派檢察官林永與警方共組專案小組專責偵辦，將擴大調閱監視影像，全力追查涉案犯嫌。

宜蘭市一處民宅今天中午發生爆炸案，造成洪姓姊弟受傷送醫。記者王燕華／翻攝
