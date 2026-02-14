聽新聞
0:00 / 0:00

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭市黎明路一處民宅今天中午發生氣爆案件，造成7旬洪姓姊弟受傷，沒有生命危險。警方在現場採證，發現疑似引爆的電路板，附近鄰居說，前兩個月曾見過兩名非住戶，走到洪姓姊弟住家探頭探腦，還拉了門把，警方已成立專案小組，追查疑似爆裂物來源和引爆方式，並朝與人結怨或有糾紛遭報復的方向偵辦。

據了解，兩名分別是70歲及66歲的洪姓姊弟在黎明路一處社區大樓租屋，兩人前幾天看見門口有包裹，因今天比較有空，就由弟弟拿進屋內打開，卻發生爆炸情況。消防人員於中午11時18分獲報，趕到現場，將姊弟送往陽大附醫救治，姊姊臉部撕裂傷，弟弟頭、胸撕裂傷，胸部還有燒燙傷，兩人都沒有生命危險。

宜蘭警分局與縣警局刑警大隊立即成立專案小組，封鎖現場並由鑑識人員採證，聞到疑似製作炸藥原料的硝化甘油味道，並發現有遺留疑似引爆的電路板，不排除為爆裂物，正追查可疑包裹來源及引爆方式。

蘭縣警察局長陳金城也趕到現場關心，他說案發時，住所內有1對姊弟，初步調查是在拆一個包裹的物品，拆一拆就發生爆裂送往醫院沒生命危險，會等他們就醫到一段落會作訪查，了解包裹來源與當時發生狀況，現場已做封鎖採證，不排除是與人有恩怨或糾紛，後續會進一步調查。

附近鄰居表示，事發時聽到「碰」一聲巨響，接著就是玻璃碎裂的聲音。有鄰居表示，洪姓姊弟在此租屋超過3、4年，狀況都很正常。兩個月前好幾次看見有兩名陌生人，將車輛停在外面，走到洪家姊弟這戶探頭探腦，還拉了門把，好像在觀察現場，之後就離開。

宜蘭市黎明路一處社區大樓今天中午發生氣爆，警方成立專案小組，在現場聞到硝化甘油味道，也發現疑似引爆的電路板。圖／民眾提供
宜蘭市黎明路一處社區大樓今天中午發生氣爆，警方成立專案小組，在現場聞到硝化甘油味道，也發現疑似引爆的電路板。圖／民眾提供

鄰居 電路 宜蘭 爆炸

延伸閱讀

影／宜蘭民宅疑包裹爆炸釀氣爆 7旬姊弟多處割刺傷「根本是炸彈」

今明兩天晴朗偏熱 西半部日夜溫差高達15度 除夕轉雨又降溫

地牛翻身！三星鄉21:05發生規模4地震 最大震度宜蘭牛鬥3級

小年夜前晴朗溫暖好天氣 除夕至初三北部及宜蘭轉濕涼

相關新聞

拆包裹轟一聲 宜蘭姊弟炸破相

宜蘭市洪姓姊弟昨拆包裹，弟弟一打開就爆炸，姊弟臉、身體被震碎的玻璃和飛散的鐵片割、刺傷。警方採證，聞到疑似炸藥成分硝化甘...

針對性犯案？疑嫌犯親送包裹到家門口 宜蘭爆炸案害2傷「現場採到火藥」

春節連假第一天，宜蘭市民宅發生洪姓姊弟拆開來路不明包裹時爆炸受傷案件，警方現場採證，牆上留有黑色火藥痕跡，確認是爆裂物，...

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

宜蘭市黎明路一處民宅今天中午發生氣爆案件，造成7旬洪姓姊弟受傷，沒有生命危險。警方在現場採證，發現疑似引爆的電路板，附近...

春節連假倒數鐵鎚盜闖銀樓 桃警展效率3小時破案…市警局長發獎金

桃園南門市場的銀樓昨午驚傳搶案，李姓中年男因缺錢花用，竟持鐵鎚企圖擊破玻璃櫃行搶，桃市警桃園分局與刑事警察大隊聯手，迅速...

泣訴不公 割頸案家屬：少事法是惡法

新北割頸案郭姓少年、林姓少女判十二年、十一年徒刑定讞。楊姓被害人父母昨提十八點說明，控訴少事法是惡法，並點名歷審法官劉麗...

兒權公約 恐成修少事法、兒少法障礙

楊姓國中生遭割頸案，楊父昨痛批「少年事件處理法」就是一個惡法，「是誰在推動少事法呢？」兒子被殺，楊父連凶手的姓名都不能提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。