新北割頸案楊爸爸18點聲明重點一次看 點出法律層面6大討論空間

新北市楊姓國中生割頸案定讞，犯案的郭姓少年、林姓少女分別判刑12年、11年確定。楊爸爸昨天發出18點聲明，字裡行間充滿憤怒，不滿加害者因為未成年身分受到諸多保護，怒轟「少事法是惡法！法官是加害者的幫兇」。
對此，律師呂秋遠在臉書評論此案，根據楊爸爸列出的18點聲明，就法律部分，至少指出了6項可以討論的空間，「楊爸爸透過自己受害的經歷，告訴立法委員，要儘速修正少年事件處理法，立委們，你們聽到了嗎？」
楊爸爸在最高法院判決後發表18點聲明，呂秋遠摘要重點，主要訴求包括：
1、二審法官一直要他不要在媒體上討論案情，他覺得不能接受。
2、「有人」曾經在網路上放了照片，是兒子躺在擔架上的照片，標題寫「最美麗的風景」，他主張要查IP，但是法官不查。
3、少年事件處理法已經被黑道拿來濫用，甚至鼓勵只要關4年就可以出來當老大。
4、加害人根本沒賠償誠意，林同學的媽媽只賠償20萬，郭同學的家人都沒賠償，只拿到債權憑證。而且，把被害人的財產查清楚，說受害人的爸媽有能力養活自己，又說善款也足夠賠償，被害人家屬不能接受。楊爸爸願意不要賠償，只希望他們不要假釋出來，但是這可能嗎？
5、二審法官說他們再犯率高，還讓秘密證人跟被告對質，沒有任何保護。一審法官還說，這些人是他的後輩，法官願意以後把這些少年犯帶回家養，讓他們有溫暖的家庭嗎？
6、民事法庭的判決書裡，有楊爸爸的住址，被告都知道他們家，以後出獄了，他們的人身安全怎麼辦？
7、2名加害者有很多次行政處遇，法官們也都有看到，結果判決書都寫沒有前科，法官願意公布這兩個人曾經犯過什麼錯嗎？
8、楊爸爸看不到加害者的心理衡鑑報告，二審說他們的再犯率高，但是被害人卻看不到，只有法官跟律師可以看到。萬一有反社會人格，往後社會是不是要付出更多的代價？
9、受害者的名字不能公布，兒子都往生了，為什麼還只能隱姓埋名？法官還要被害人自己想辦法？
10、二審法官有說過，這兩個被告以後可以孝順楊爸爸。修復式司法是楊爸爸提出來的，但是被告完全沒有意願進行，還讓楊爸爸看到那張「最美的風景」照片，他痛哭失聲，沒辦法接受。法院後來一直強調修復式司法，他很不舒服。
11、二審法院根據少年事件處理法，把被害人家屬請出法庭外面，楊爸爸希望可以修法。
12、一審法官曾經要求被告脫口罩，這個消息洩漏出去以後，讓被告律師主張犯罪保護人員不能在場，他覺得很不合理。
13、被告有人被懲罰50支警告，為什麼還可以留在學校？
14、為什麼有人帶凶器到學校？這件事一直沒有說清楚，竟然有3個版本。到底他們曾經犯錯的過去，校方或政府有沒有追蹤？
15、被告有人曾經在觀護所內鼓吹鬧事，判決書說他們需要長時間矯正，結果現在還可以去中學裡念書，1年多後就可以假釋，那時候他們才剛成年而已，前科還可以塗銷，楊爸爸不能接受。
16、其中帶凶器的同學，可能有觸犯槍砲彈藥管制條例，楊爸爸也有提出來這一點，為什麼法院都不採？
17、為什麼民事訴訟裡，加害者不用付裁判費，是由全民負擔？為什麼加害者可以使用法扶律師？民眾的納稅錢為什麼要幫助加害人？
18、楊爸爸希望可以看到全部的審理紀錄，他認為，審理中，只有一個法官有同理心，其他法官都讓他很失望。
呂秋遠表示，該篇聲明看得出楊爸爸對於結果與審理過程非常憤怒。「他的憤怒，除了結果以外，主要是過程，他是被害人家屬，但卻感受不到司法對他的照顧」。楊爸爸的憤怒，有些是情緒使然，畢竟自己的孩子就這麼走了，但有些確實是法條的規定。就是少年事件處理法。
為了保護未成年人，對於未成年人確實有一些刑責減輕與隱私、鼓勵自新的規定，呂秋遠表示，這也是楊爸爸與某些人不滿的原因。
他說，關於法律部分，楊爸爸至少指出了這些可以討論的空間：
首先，刑法規定，不管犯下多重的罪，未成年人都不能判處死刑與無期徒刑。對於受害人而言，很不能接受。其次，跟成年人犯法比較，未成年人一定可以減刑。是不是應該只有輕罪才能減刑，但是像是殺人這種重罪不行？第三，未成年人入獄服刑是去學校學習，而且以後可以假釋出獄的時間也很快。那麼被害人的心情怎麼考慮？
呂秋遠說，第四，是保密規定，所有未成年人犯罪的訊息都不能揭露。「為什麼他兒子是受害人，他也不能說，變成了禁忌的名字？」第五，以後成年以後，前科紀錄可以塗銷，像是什麼事都沒發生過，那麼，被害人怎麼辦、算什麼？第六，青少年犯罪愈來愈嚴重，甚至被黑道利用，教育部、法務部要怎麼追蹤輔導？「被告有這麼多非行紀錄，怎麼他都不能知道？」
