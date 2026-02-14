新北割頸案楊爸爸18點聲明重點一次看 點出法律層面6大討論空間

新北市楊姓國中生割頸案定讞，犯案的郭姓少年、林姓少女分別判刑12年、11年確定。楊爸爸昨天發出18點聲明，字裡行間充滿憤怒，不滿加害者因為未成年身分受到諸多保護，怒轟「少事法是惡法！法官是加害者的幫兇」。

對此，律師呂秋遠在臉書評論此案，根據楊爸爸列出的18點聲明，就法律部分，至少指出了6項可以討論的空間，「楊爸爸透過自己受害的經歷，告訴立法委員，要儘速修正少年事件處理法，立委們，你們聽到了嗎？」

楊爸爸在最高法院判決後發表18點聲明，呂秋遠摘要重點，主要訴求包括：

呂秋遠表示，該篇聲明看得出楊爸爸對於結果與審理過程非常憤怒。「他的憤怒，除了結果以外，主要是過程，他是被害人家屬，但卻感受不到司法對他的照顧」。楊爸爸的憤怒，有些是情緒使然，畢竟自己的孩子就這麼走了，但有些確實是法條的規定。就是少年事件處理法。

為了保護未成年人，對於未成年人確實有一些刑責減輕與隱私、鼓勵自新的規定，呂秋遠表示，這也是楊爸爸與某些人不滿的原因。

他說，關於法律部分，楊爸爸至少指出了這些可以討論的空間：

首先，刑法規定，不管犯下多重的罪，未成年人都不能判處死刑與無期徒刑。對於受害人而言，很不能接受。其次，跟成年人犯法比較，未成年人一定可以減刑。是不是應該只有輕罪才能減刑，但是像是殺人這種重罪不行？第三，未成年人入獄服刑是去學校學習，而且以後可以假釋出獄的時間也很快。那麼被害人的心情怎麼考慮？