春節連假倒數鐵鎚盜闖銀樓 桃警展效率3小時破案…市警局長發獎金

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園南門市場的銀樓昨午驚傳搶案，李姓中年男因缺錢花用，竟持鐵鎚企圖擊破玻璃櫃行搶，桃市警桃園分局與刑事警察大隊聯手，迅速趕在下班前逮到人，市警局長廖恆裕晚間到分局頒獎，慰勞同仁守護治安的辛勞。

據悉，51歲李男長期經濟拮据、缺錢花用，竟鋌而走險，昨午1時9分提著只裝著1根鐵槌的桃色環保袋走進位於南門市場一樓的銀樓，店員還來不及問候，他便掏出鐵鎚朝玻璃櫃面連續敲了5下，強化玻璃並未碎裂無法行搶。

女店員落實防搶SOP按下警鈴，店內外警鈴聲大響，李男嚇得趕緊轉身要逃，卻因大門在警鈴響時會連動落鎖，反將李男困在店內，李急著想掰開玻璃門未果，拿起鐵鎚打破右邊門片後倉促逃離現場，所幸並未造成人員傷亡或財務損失。

桃園分局據報與刑大偵一隊組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，透過監視器畫面鎖定李男逃逸路線，展開地毯式搜索，由於昨天是民眾9天春節假期前最後一天的上班日，警方深知若不立刻破案，恐造成社會恐慌及治安隱憂。

經桃警團隊合作之下，專案小組短時間內便鎖定並掌握李嫌藏匿之處，以迅雷不及掩耳之勢將他逮捕到案，初步詢問後，李男對於犯行坦承不諱，依強盜未遂罪嫌移送法辦。

市警局長廖恆裕獲悉銀樓搶案迅速偵破，昨晚到桃園分局頒發破案獎勵金1萬6000元及茶葉禮盒給桃園分局偵查隊，4000元及茶葉禮盒給協助的刑大偵一隊有功同仁，對所屬在春節前夕維護治安不懈怠、守護民眾安全給予高度肯定，並宣示警方守護民眾安全、打擊犯罪的決心不容挑戰。

廖恆裕表示「桃警團隊有能力、有信心維護社會治安，我們絕不容許任何犯罪行為挑戰法治，這次神速破案就是最好的證明；呼籲有心人士切勿心存僥倖、以身試法。」

桃園市警察局長廖恆裕（左三）頒發破案獎金後，與刑警大隊長鄺慶泰（左二）、桃園分局長王智民（右三）和破案單位合影。圖／桃園分局提供
桃園市警察局長廖恆裕（左三）頒發破案獎金後，與刑警大隊長鄺慶泰（左二）、桃園分局長王智民（右三）和破案單位合影。圖／桃園分局提供
桃園南門市場銀樓昨午險遭洗劫，桃市警桃園分局偵查隊及刑事警察大隊偵一隊共組專案，短短3小時內逮到持鐵鎚行搶的李男，市警局長廖恆裕（左）晚間到桃園分局發破案獎金，偵一隊則獲4000元獎金及茶葉禮盒。圖／桃園分局提供
桃園南門市場銀樓昨午險遭洗劫，桃市警桃園分局偵查隊及刑事警察大隊偵一隊共組專案，短短3小時內逮到持鐵鎚行搶的李男，市警局長廖恆裕（左）晚間到桃園分局發破案獎金，偵一隊則獲4000元獎金及茶葉禮盒。圖／桃園分局提供
桃園南門市場銀樓昨午險遭洗劫，桃市警桃園分局偵查隊及刑事警察大隊偵一隊共組專案，短短3小時內逮到持鐵鎚行搶的李男，市警局長廖恆裕（左）晚間到桃園分局發破案獎金，由偵查隊副隊長李畇豌代表受獎，獲1萬6000元獎金及茶葉禮盒。圖／桃園分局提供
桃園南門市場銀樓昨午險遭洗劫，桃市警桃園分局偵查隊及刑事警察大隊偵一隊共組專案，短短3小時內逮到持鐵鎚行搶的李男，市警局長廖恆裕（左）晚間到桃園分局發破案獎金，由偵查隊副隊長李畇豌代表受獎，獲1萬6000元獎金及茶葉禮盒。圖／桃園分局提供

桃園地檢署 銀樓 禮盒

