聽新聞
0:00 / 0:00

百萬交保 高金素梅：對司法迫害永不屈服

聯合報／ 記者蕭雅娟屈彥辰／台北報導

立委高金素梅涉詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法等三案，北檢昨天二度傳喚她複訊，偵訊三小時後依貪汙、詐欺等罪諭令一百萬元交保、限制出境出海；高金交保後強調，「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服。」

高金素梅交保後在臉書發表「對於司法迫害的嚴正聲明」，強調從政以來經歷七屆立委選舉，始終清清白白，檢調對她和團隊發動司法迫害，只是暴露民進黨政府司法打手的心虛，「這就是一場企圖讓人民噤聲的司法迫害示範，面對這種莫須有的政治追殺，我永不屈服。」

高金素梅表示，為了看緊人民愈來愈扁的荷包，她反對一點二五兆元國防特別預算，為護台灣產業，她反對美國對中華民國的霸權關稅，「我沒有做錯任何事。」

檢方春節前大陣仗搜索約談高金等人，高金複訊時因身體不適就醫，昨完成複訊。檢調追查，張俊傑是高金素梅得力左右手，曾任國會辦公室主任，現為公費助理，是涉及三案關鍵角色，因張的案情明確，但到案後避重就輕，遭聲押禁見獲准。

高金素梅 貪汙 關稅 國防特別預算

延伸閱讀

「永不屈服政治追殺」疑涉詐助理費 高金素梅：始終清清白白參政

返家過年獻祝福「馬上幸福」 高金素梅：對賴清德政府政治目的不會屈服

100萬交保回家過年 高金素梅：不會屈服賴政府的政治目的

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

相關新聞

恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」！女警出庭走「法官通道」連喊：我無法控制

台北捷運去年1219隨機殺人事件後，台中第2分局黃姓女偵查佐在社群連發多篇文字，揚言對長官爆頭、在台中市長盧秀燕腦門開3...

泣訴不公 割頸案家屬：少事法是惡法

新北割頸案郭姓少年、林姓少女判十二年、十一年徒刑定讞。楊姓被害人父母昨提十八點說明，控訴少事法是惡法，並點名歷審法官劉麗...

百萬交保 高金素梅：對司法迫害永不屈服

立委高金素梅涉詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法等三案，北檢昨天二度傳喚她複訊，偵訊三小時後依貪汙、詐欺...

兒權公約 恐成修少事法、兒少法障礙

楊姓國中生遭割頸案，楊父昨痛批「少年事件處理法」就是一個惡法，「是誰在推動少事法呢？」兒子被殺，楊父連凶手的姓名都不能提...

春節禁賭！北市中山、士林警2月狂抓8間賭場 共逮115人

農曆年節將至，台北市警方積極維護社會治安，中山警分局與士林警分局持續掃蕩非法賭博行動，本月短短一周內共查獲共8處職業賭場...

獨／法界呼籲立委修少事法！楊爸唯一肯定的法官嘆：任何人都會動容

新北楊姓國中生遭割頸，行凶的郭姓少年及他的林姓乾妹昨天分別被依殺人罪判處12年、11年徒刑定讞，楊父今沉痛地發出18點聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。