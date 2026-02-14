聽新聞
兒權公約 恐成修少事法、兒少法障礙

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

楊姓國中生遭割頸案，楊父昨痛批「少年事件處理法」就是一個惡法，「是誰在推動少事法呢？」兒子被殺，楊父連凶手的姓名都不能提，甚至連參與訴訟的資格都沒有，司法院官員表示，願傾聽人民的聲音、廣泛蒐集意見，作為修法依據。

楊父昨天十八點聲明中，唯一點名肯定台灣高等法院的陪席法官沈君玲有同理心；沈君玲低調說，她只是看到和大家一樣看到的事，養育小孩不易，父母失去小孩的錯愕，任何人見了都會動容。

死者未成年，楊父質疑法律竟不讓兒子的名字見諸於世，凶嫌郭男律師林月雪數度拿少事法「壓」被害家屬，令楊父氣憤難平。

案發時，網路出現郭姓少年、林姓少女的資訊，新北地院「要求」社群下架、主管機關介入處理，當時就遭網友抨擊「政府只會叫民眾閉嘴」，但民事法庭的書類卻直接讓被害人個資曝光，司法雙標、「欺善」，連部分法官都看不下去。

有法官認為，若單純行竊、打架，為保護觸法少年、輔導向善而禁止揭露姓名還可理解，當案情是凶殘殺人時，還用少事法來保護，根本不符比例原則，更自我埋葬司法公信力，朝野立委應正視修法。

法界人士指出，揭露凶手姓名最大難處，在於我國宣示願遵守聯合國兒童權利公約（CRC），公約規定不得侵害十八歲以下兒少隱私，各由司法院、衛福部主管的少事法、兒少法，都規定不得報導或記載少年凶手資訊，CRC恐是修法障礙，而修改訴訟參與、假釋規定等難度較低，端看立委願不願意碰。

楊家人在高院審理期間聲請參與訴訟但遭駁回，理由是兩年多前上路的少事法規定少年刑案，不適用刑事訴訟法訴訟參與規定，當年主導修法的司法院少年及家事廳長謝靜慧，正是少年割頸案高院的審判長。

