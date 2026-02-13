恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」！女警出庭走「法官通道」連喊：我無法控制

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，被依恐嚇罪嫌起訴、收押中。警察示意圖。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，被依恐嚇罪嫌起訴、收押中。警察示意圖。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

台北捷運去年1219隨機殺人事件後，台中第2分局黃姓女偵查佐在社群連發多篇文字，揚言對長官爆頭、在台中市長盧秀燕腦門開3槍，黃涉恐嚇遭收押、起訴；台中地院今首開準備程序庭，黃女在法警帶領下走「法官通道」入法庭，連喊數次「無法控制」主張無罪。

黃女案發後遭羈押，台中市警局先以停職；台中地檢起訴指出，黃女2025年12月19日至21日，在LINE群組留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」，恐嚇偵查隊副隊長。

黃並使用社群Threads，在隨機殺人相關新聞截圖下留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎。」22日再發文稱「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，意指欲對盧市長腦部開槍。

台中地院今下午5點半開庭，因黃女羈押中，法警將她從「法官通道」帶入、帶出法庭，有別過往其他羈押中被告開庭走一般公共通道，加上中院法庭狹小，法官通道門緊鄰受命法官席，黃女進、出時，距離開庭法官僅幾步之隔。

法官黃立宇詢問黃女意見，她做無罪答辯，當時主觀無恐嚇犯意，無法控制狀態，不知道自己在做違法的事，當天輪休下午2點去開在原單位開公務車車禍的調解庭，回單位向闕姓副隊長報告結果，對方沒有要聽她說話的意思。

黃說，之後就無法控制，在好幾個群組瘋狂傳訊息，傳的內容也不記得，無法控制自己大部分行為，直到被警方逮捕、羈押入看守所第1周，都還以為大家在跟她玩，後來穩定吃藥、收到起訴書，才慢慢分辨現實、想像世界。

法官再問，為何在偵查、羈押時坦承發文客觀事實，今卻否認？黃則說，她主觀不能控制。由於黃女發文內容夾雜髒話、難聽字眼，法官逐項提示、念出確認前，也先強調「法官只是引用，不是罵髒話。」

黃的辯護人律師黃子欽說，黃當下明顯無法辨識行為違法能力，聲請精神鑑定、傳喚其同事，另請法院參酌，黃落網在筆錄回答時，以「蝦，亨，里係勒公Ｘ小，哈哈哈哈哈」等回答，精神狀況顯不正常，不能控制、辨識自己行為違法能力。

黃子欽也說，黃女已經生病了，不能因她從警時諸多功獎就斷定其狀態正常，同時主張黃穩定服藥，請求交保、責付家人。

公訴檢察官陳怡廷認為，黃女短時間連續恐嚇，犯嫌重大有反覆之虞，應繼續羈押；被恐嚇的闕姓副隊長表示，尊重法院依法量刑。

台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，被依恐嚇罪嫌起訴、收押中。圖／讀者提供
台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，被依恐嚇罪嫌起訴、收押中。圖／讀者提供

