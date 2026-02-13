春節禁賭！北市中山、士林警2月狂抓8間賭場 共逮115人

農曆年節將至，台北市警方積極維護社會治安，中山警分局與士林警分局持續掃蕩非法賭博行動，本月短短一周內共查獲共8處職業賭場，逮捕負責人、員工及賭客共115人，並查扣破百萬元的賭資、抽頭金、籌碼及監視設備等證物，警詢後通通被依賭博罪嫌送辦，賭客部分被依社會秩序維護法裁罰。

中山警方指出，本月5日、7日及10日接連查獲德州撲克及麻將協會等3處賭博據點，抓了包括負責人、賭客共59人，隨後在2月11日、12日再於民生東路及松江路兩處民宅查獲以「暗場」方式經營麻將及德州撲克的職業賭場，短短一周內搗破5間賭場。

中山警方多日蒐證，向法院聲請搜索票，出動特勤警力強勢破門，2處據點共帶回丁姓、林姓現場負責人及荷官等3人，並帶回9名賭客，查扣抽頭金1100元、賭客賭資1萬1800元、籌碼144萬2000元，以及監視設備、賭具等證物，警詢後3人依刑法賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，賭客9人則依社會秩序維護法裁罰。

士林警方則在2月10日下午5時、11日晚上8時及12日凌晨1時許，在前港街「德州撲克協會」、環河北路3段「棋牌社」及地下網路六合彩查獲3處職業賭博場所，逮捕負責人、員工及荷官等12人，帶回32名賭客，查扣賭資36萬元、抽頭金11萬元，以及籌碼、監視設備、電腦及帳冊等證物，警詢後全部依賭博罪嫌送辦；另外在賭場內查獲毒品，將擴大追查來源。

此外，士林警方針對轄區重要路段實施路檢，嚴格取締酒後駕車、超速、闖紅燈及競速等重大違規，2月迄今，共取締毒酒駕11件。