國中生割頸案判刑定讞 家屬今痛斥「法官就是加害者的幫凶」

新北市楊姓國中生前年在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女二審判郭12年徒刑、林女11年徒刑，案件上訴，最高法院昨駁回上訴全案定讞。死者父母今在新北市議員石一佑陪同開記者會，吶喊說，毒駕致死國民法官判死，割頸案卻判12、11年，到底是誰有公平正義？

楊姓國中生的父親邊念著自己準備一晚的聲明，在過程中一度掩面哭泣，身體不斷發抖，他痛斥說，法官就是加害者的幫凶，二審法官在法庭說因少事法不能將案情說出，他決定公告大眾，更希望讓那些無良的法官受到懲罰。

楊父一度激動哭泣說，至今最痛恨的是竟然有這種殺人犯在網路上發布照片寫著「最美的風景」，他兒子當時被急救躺在擔架上，對方竟然拍照放在網站上寫著最美的風景，這不是冷血嗎，他要求法庭查IP來源，法院的答覆竟是無法查證？他要問二審法官們，「你們究竟在保護誰？」

楊母說，這案子已讓他們家庭破碎，法院及社會看到對殺人犯的所謂可教化，是否有考慮到家人的立場，他們沒要求死刑、無期徒刑，但判11、12年，根據少事法只要執行逾三分之一就可申請假釋，這對他們公平嗎?法官竟是如此縱放凶手。

楊媽媽說，少年事件處理法究竟要保護誰？難道是要保護非法少年，法院是否要改為保護非法少年，法官所展露的是對這兩個殺人犯的關愛，這兩年開庭過程，經過法官引導、認罪最後輕判，她的小孩一通電話就消失在人間了，這樣殘殺的方式法院最後還是保護加害人，這對所有少年不公平。

楊母說，案發時學校有多少學生目睹此情景，這對學生影響多大？國家沒給被害人一個公平正義，更沒有給現場學生一個真正教育的答案，這樣的判決變成只要想殺人沒有甚麼不可以，未來台灣的教育如何發展？

楊母還指，加害人在法庭上都是表演給法官看，現場說給家屬140萬，判決書卻寫200萬，但實際他們只收到20萬，這樣凶殘的青少年非但可殺人，還可不用賠償，司法有考慮對社會及教育的影響？這種教育體制對青少年是巨大的危害。