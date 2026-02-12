四海幫主張存偉涉捲入安心幣商金流案 LV棒球帽遮臉接受檢方複訊中
四海幫主張存偉疑似與「安心幣商」水房有金流關係，被質疑可能是幕後操盤手，昨台北地檢署指揮刑事局拘提到案，今下午移送複訊，刑事局派出除暴特勤隊高規格荷槍戒護，車輛直接開下北檢囚車道，張存偉帶著LV經典棒球帽及口罩遮住臉龐，身穿Ralph Lauren polo衫，上銬步入等候檢察官複訊。
北檢檢肅黑金專組檢察官陳玟瑾今複訊張存偉，張存偉身分特殊是幫中龍頭，加上農曆春節前發動搜索，張甫從大陸返台即遭拘提，此案是否交保成為幫內幹部均關心焦點。
檢警追查，檢警去年偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，查出詐團水房將贓款兌現成黃金後，再將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金，清查金流發現，懷疑洗錢部分恐與張存偉有關。
檢方日前查出，假投資詐騙全台118人受騙6.4億餘元，詐欺水房成員王幃犇及共犯等7人，去年12月涉犯詐欺犯罪危害防制條例、特殊洗錢等罪起訴，求刑10至20年不等徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。