劉世芳視訊慰勉駐外警聯絡官 肯定跨境執法成果

農曆春節將至，內政部長劉世芳今天特地和全球各地駐外警察聯絡官進行視訊會議，除肯定其長期堅守海外崗位，推動跨境執法合作的辛勞與成果外，也聽取各國警政合作現況。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，春節前夕，劉世芳上午召開視訊會議慰勉警政署派駐全球各地駐外警察聯絡官，包括警政署長張榮興、刑事局長邱紹洲共同與會。

劉世芳表示，當前電信詐欺、毒品走私、洗錢及人口販運等跨境犯罪威脅日益嚴峻，駐外警察聯絡官在情資交換、偵查協作及外逃通緝犯追緝等工作上，都扮演關鍵角色，是台灣打擊跨境犯罪不可或缺的重要橋梁。

同時，她也聽取各駐在國警政合作現況與工作重點，並期勉應持續積極協助館處執行各項指派任務，充分發揮駐外安全網絡功能，深化國際警政交流合作，政府也將提供必要行政與資源支持，共同守護國人安全。

刑事局說，駐外警察聯絡官派駐於台灣各駐外館處，受駐外機構館長指揮監督，並與各政府機關駐外人員密切合作，透過駐外團隊整體力量，共同推動台灣涉外治安工作。

在跨境執法方面，刑事局提到，114年度駐外警察聯絡官與各國合作偵破詐欺、毒品、槍砲、兒少性剝削及恐嚇公眾安全等跨國案件計26件，並緝獲台灣境外逃犯167人，另與外交部共同救援受困海外國人計60人，跨境執法合作成績斐然。

刑事局表示，台灣長期與各駐在國警察及執法機關維持友好互信關係，不僅有助於跨境犯罪案件偵查合作與犯嫌遣返，也為爭取參與國際刑警組織（INTERPOL）等多邊合作機制奠定良好基礎。