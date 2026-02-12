四海幫主張存偉移送北檢訊問 捲「安心幣商」假投資詐騙洗錢金流

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

四海幫主張存偉昨被拘提到案，據了解，檢警偵辦「安心幣商」假投資詐騙集團洗錢案，清查金流發現牽扯張存偉，刑事局搜索拘提他，今詢後依洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，移送台北地檢署訊問。

北檢指揮刑事局電信偵查大隊第二隊追查，昨上午赴張存偉新北市新店區住處搜拘，帶回電偵大隊第一隊詢問，夜間停止詢問，今帶至刑事局接續詢問，下午2時許移送北檢。警方表示，指揮檢察官指示俟案件偵辦告一段落，由地檢統一對外說明。

據了解，全案源於安心幣商詐團「鉛錫包金」洗錢案。檢警調查，柬埔寨詐團機房以假投資向118人騙走6.4億元，王幃犇等詐團成員用贓款，向南部最大黃金盤商、經營台南市老字號銀樓的港口王貴金屬公司負責人王明福，購買逾200公斤黃金條塊，鎔鑄包藏進鉛錫合金，以鉛錫合金、門擋名義寄至柬國完成洗錢。

檢警偵辦這起假投資案，去年攔截空運包裹查扣黃金條塊，追查詐騙水房及港口王，北檢12月依詐欺、洗錢等罪起訴王幃犇、王明福等7人，求刑10至20年不等。

四海幫主張存偉涉洗錢防制法、組織犯罪防制條例等案件，刑事局昨拘提他，今移送台北地檢署。記者李奕昕／攝影
四海幫主張存偉涉洗錢防制法、組織犯罪防制條例等案件，刑事局昨拘提他，今移送台北地檢署。記者李奕昕／攝影

