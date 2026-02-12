無照毒駕蛇行上路 金門警查獲K菸23歲駕駛遭送辦

春節將屆，金門警方在執行夜間勤務時，金湖分局金湖派出所員警行經金湖鎮正義里時，發現一輛自小客車行車不穩、沿途蛇行，隨即上前攔查。經查，發現車輛為權利車、且23歲章姓男子還無照駕駛，有毒品前科；警方並於副駕駛座發現疑似K菸物品，經現場毒品快篩呈陽性反應，依法製單舉發並移送法辦。

警方指出，員警察覺異狀後立即盤查，確認章男無照駕駛身分，並在車內查獲可疑菸品，初步檢驗為毒品陽性反應。全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送金門地方檢察署偵辦。

值得注意的是，近年金門地區「權利車」數量有增加趨勢，所謂權利車，多為車主無力償還貸款，遭金融機構或車行註記後轉手流通，實際使用人僅持有使用權，卻未完成過戶程序。由於車籍與實際駕駛人不符，衍生交通違規、事故責任追查困難等問題，也讓警方執法與民眾權益保障面臨挑戰。

相關人士指出，部分權利車價格低廉，吸引經濟能力有限或無照者購買代步，甚至成為違規駕駛者規避責任的工具，一旦發生肇事逃逸或重大交通事故，因車籍複雜、權屬不清，往往增加查緝與釐清責任的難度，也形成潛在治安與交通隱憂。

警方強調，毒品會嚴重影響人體反應能力與判斷力，毒駕行為猶如在道路上埋下未爆彈，不僅危及駕駛本人，也威脅其他用路人安全。此次即時攔查，成功避免可能發生的交通事故。

金湖分局分局長黃智銘表示，農曆新年將至，警方已啟動重要節日安全維護勤務，將持續加強巡邏與路檢，嚴查酒駕、毒駕及無照駕駛等違規行為，呼籲民眾勿心存僥倖，共同維護安全有序的用路環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885