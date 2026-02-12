中正大學調查司法滿意度大降12.85％！「完全反廢除死刑」比率創新高

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系，今天公布2025年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度，調查1802人，相較於去年逾45%民眾正面肯定法官能公平公正解決刑事案件，今年僅近33%。研究副召集人鄭瑞隆教授指出，法庭上法官的心證、卷證等呈堂證供，人民無法完全參與，司法要經過地檢、地院、高檢、高院、最高法院等，是在整個漏斗的後端，滿意度難讓人民有感。

這次調查是在今年1月13日至14日，用市話訪問全台1802名18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31%。抽樣完畢，針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。調查時間是在2025年12月19日台北隨機攻擊事件之後，綜觀來看，整體數據呈現微幅往下。

中正大學調查發現如下：

一、有92.1%的民眾滿意住家附近的治安，滿意度較2024年93.7％略為下降，但仍是九成以上的正向評價。據警政署統計，2023年起全般刑案發生總數大幅增加，破獲率有所下降，警政機關應持續強化各項偵辦作為，確保整體治安穩定。

二、民眾對警察維護治安工作滿意度維持近86％的正向評價，相比前期（88.86%）調查些微下降，可能受北捷張文無差別殺人事件的影響。

三、對於政府強化維護大眾運輸安全，有69.2%民眾表示滿意，反映出政府近年在大眾運輸安全管理與風險防制作為上，獲得多數民眾的正面評價。

四、對於「法官公正」之正面評價為32.95%，較前期調查（45.8%）下降12.85％，顯示社會大眾對司法運作、重大案件審理結果及量刑標準等議題的關注度明顯提升。隨著資訊取得管道多元化，民眾對司法體系的期待與檢視標準趨於嚴格。民眾對司法體系信任感相對偏低，可能與法律知識普及程度不足、重大刑案報導密集所形成之社會印象，以及網路輿論快速擴散有關；另部分案件判決結果所衍生之社會討論與爭議，也可能進一步影響民眾對司法裁判的信賴程度。

此外，民眾對政府強力緝毒滿意度有55.43%，相較2024年調查（65%）下降逾10%，民眾對政府強力緝毒行動滿意度呈現分歧。近年新興毒品種類持續增加，販運手法日趨隱蔽，且隨網路與通訊科技發展，毒品流通模式更加多元，提高執法與查緝難度，可能影響民眾對查緝成果的直觀感受與評價。

民眾最有「感觸」的詐騙，滿意度為41.31%，較前期調查下滑4.35％，反映社會大眾對政府打詐成效的整體感受仍偏保留。

不斷有團體呼籲大麻合法化，但調查顯示，民眾對大麻合法化整體仍持否定態度，其中68.47%的民眾表示完全不贊成大麻合法化，另有22.88%民眾認為「基本上不贊成，但若有完善配套措施可考慮」，合計超過九成（91.35%）民眾對大麻合法化抱持反對或保留立場。

2025年度首次針對調查「民眾對政府調高未停讓行人致行人輕重傷之罰鍰與吊銷駕照規定」，結果顯示，有71.46%的民眾認為應加重相關處罰。

社會對廉政與透明高度關注，政府加強打擊貪汙犯罪，調查結果顯示，給予認同的民眾佔45.14%，相較去年51.52%再下降。

有66.91%的民眾表示完全不贊成廢除死刑，數據達到十年內的新高，「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」的比例占有17.76%，總計84.67%的民眾對於廢除死刑持否定態度。

2025年度調查新增菸害防制法中電子煙與加熱菸最新管理規範的滿意度，調查顯示，35.01%民眾表示理解並認同相關管制方向，有64.99%民眾持不同意見或反對態度。

本次研究召集人為中正大學犯罪防治學系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆，副召集人為犯罪防治學系教授兼教育學院院長鄭瑞隆、犯罪防治學系教授兼犯罪研究中心執行長許華孚、犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲。

記者會上，鄭瑞隆指出，相較於警察在第一線流汗、民眾可以去案件現場，司法滿意度相對比較難讓人民有感，雖然今年調查相較去年掉了12.85％，回到2年前的水準，但相較於8年前已進步一倍；他笑說，法官的民意滿意度「最高就是50％」，因為存在原告被告的對立關係。