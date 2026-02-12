「越獄大王」徐開喜再遭逮 涉吸毒已送勒戒所觀察、勒戒

外號「越獄大王」的76歲徐開喜，曾服刑長達51年，卻因10次企圖逃獄、8次成功，包括綠島監獄、台北看守所都曾被他突破，徐11日在高等法院開庭被查獲因毒品遭通緝，經解送台中地檢署後，檢方已將徐送戒治所觀察、勒戒。

台中地檢表示，徐男經警方緝獲解送，徐因涉嫌施用毒品案件，檢察官11日已依法院裁定，將徐送執行觀察、勒戒。

高等法院11日開庭時，因傳喚徐開喜到庭作證，院方查核資料發現他另涉毒品案遭通緝，隨即通知警方到場，警到高院將徐帶回，下午2點多押解南下台中，約傍晚5時完成解送程序。

徐開喜1981年在綠島服刑期間，曾準備假髮及女性衣物變裝成女子，搭交通船離開綠島返回台灣，事後甚至主動聯繫獄方挑釁行蹤。

1994年，徐與獄友蔡正鳳等人策畫自台北看守所逃獄，涉嫌以藥物迷昏管理員，再以棉被隔絕高壓電網，利用衣物製繩逃出監所，震驚社會，事後北所更將當天訂為「所恥日」。 徐開喜因涉嫌施用毒品，通緝被逮後昨再送觀察、勒戒。圖／報系資料照

