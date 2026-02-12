快訊

高雄販毒集團傳2圖案讓毒蟲下單宅配！警逮8人抄獲2548包毒品

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子在網路通訊軟體販毒，傳送「飲料杯」和「一根菸」圖案供毒蟲下單，並唆使林姓男子等7人分工，以24小時輪班、宅配送貨網絡遍及全高雄；市刑大警方偵蒐，後發動搜索逮黃等8人，並起出毒咖啡包2508包、K他命40包及梅錠99顆等物。

高市刑大隊偵三隊9分隊警方去年11月於網路巡邏時，發現疑似販毒訊息，偵蒐月餘發現，販毒集團利用「微信」通訊軟體兜售毒品，若有毒蟲詢問，則傳送「飲料杯」圖案代表毒咖啡包，「一根菸」圖案代表K他命，讓下游毒蟲下單。

警方調查，該販毒集團利用楠梓區大學五十六街某處大樓作為據點，並招募成員採24小時輪班制，由成員扮演送貨的「小蜜蜂」，駕國產車隨叫隨送宅配島府，販毒脈絡遍及全高雄。

警方見蒐證成熟，去年底執行搜索，見黃男外出返回據點逮人，並在屋內查獲林男等5人，現場查扣毒品咖啡包2508包、K他命40包、梅錠99顆以及不法所得19萬500元；另上周查獲集團的女會計到案。

警方調查，黃男為集團主嫌，販毒日賺約5000元，林男則負責補貨，犯嫌坦承販毒，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，其中黃、林2人因販毒事證明確，涉嫌重大，遭法院裁定收押；警方將持續追查供貨上游。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高市刑大警方破獲黃姓男子組8人販毒集團，傳「飲料杯」和「一根菸」圖案供毒蟲下單，查扣2548包毒咖啡包及K他命，以及99顆梅錠等毒品。記者石秀華／翻攝
販毒 毒品 咖啡

