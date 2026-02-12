員工討薪水...遭火燒肛門、餵毒虐死！狠老闆求交保「回家過年」被駁回

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中從事博弈的彭姓男子不滿饒姓員工討薪水，和邱姓友人囚禁饒、銬住他四肢，用膠帶纏眼痛毆、以火燒肛門再餵毒虐死他，台中地院已依凌虐致死罪判他12年；彭求交保稱想回家過年，中院以彭未全部認罪，仍有逃亡之虞，裁定他延長羈押2月，恐得要在獄中過年，可抗告。

彭男及其辯護人主張，他已被羈押1年多，自己是單親家庭，有母親、2名子女需照顧，不會放棄家人逃亡，且年關將近，請求交保、電子監控或定期至派出所報到方式取代羈押，讓他可以回家和家人團聚。

台中地院指出，1月30日已依攜帶兄器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪判彭12年，而彭對起訴犯罪事實並未全部認罪，難期待能服膺判決結果，其逃亡可能性隨之增加，有逃亡之虞，羈押原因及必要性仍存在。

中院審酌，彭侵害被害人生命，釀家屬天人永隔，若命具保、責付、限制住居或電子科技監控，不足以確保後續訴訟程序或執行程序順利，裁定他自2月21日起延長羈押2月。

檢方起訴指出，彭在梧棲區承租1處招待所並雇用饒男（25歲）為員工，饒2024年11月23日向彭討薪水起口角，彭就和邱男痛毆饒，還拘禁他強行餵毒。

檢警查出，饒被脫掉褲子、內褲，四肢都遭銬住，彭、邱各自拿甩棍毆打他，還拿打火機燒他頭髮、耳朵及肛門，手段殘暴變態，加上手臂、肚子也遭膠帶纏繞，四肢也有被剪刀刺傷痕跡，左手指、小拇指均嚴重受傷。

中院開庭期間，公訴檢察官問彭和饒究竟有何過節，要把他打成這樣？彭說，他和饒認識多年，替對方處理過很多事，例如饒曾對女子性侵也是他們善後，這次因再開口借錢，當晚見面才發現饒顫抖、口齒不清，這才得知他又吃藥（吸毒），才決定給他教訓並打屁股。

中院審理後依3人以上共同攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪，判彭12年、邱11年。

彭男不滿饒姓員工討工資，和同夥銬住他四肢、膠帶纏眼，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵毒虐死他。圖／報系資料照
彭男不滿饒姓員工討工資，和同夥銬住他四肢、膠帶纏眼，甚至以火燒肛門、耳朵凌虐再餵毒虐死他。圖／報系資料照

