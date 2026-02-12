快訊

市值破億「88.88公斤毒品」化成灰燼　新北20警荷槍實彈銷燬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為防毒品流入市面維護民眾身心健康，新北市警局昨天（11日）上午動員20名荷槍實彈警員，於新店垃圾焚化廠銷燬市價達1億元的第三、四級毒品88.88公斤，新北警局政風及督察人員全程會同嚴密監控，遏止毒品流入市面戕害民眾身心全力阻絕毒害。

新北警指出，本次銷燬毒品中以俗稱喵喵之第三級新興毒品卡西酮類毒品咖啡包為最大宗共計745包，其次為傳統第三級毒品K他命共計269包，另外還有常見的約會強暴藥丸FM2、一粒眠等新興毒品及電子煙桿、K盤、K卡等施用毒品器具。

此外本次毒品銷燬作業亦將依托咪酯毒品煙彈109顆納入銷燬之列，新北警表示，這類毒品透過電子煙桿作為施用載具，降低青少年戒心成為毒品侵入校園媒介，再加上同儕模仿效應，容易成為藥頭目標，除殘害自身健康外，更造成毒駕等問題，嚴重影響社會治安，因此目前已將依托咪酯提升為第二級毒品。

新北警強調，將持續深化打擊毒品犯罪力道，全面強化查緝作為，防制毒品於年節期間流入市面，確保社會治安穩定，讓市民安心過好年。

新北警將毒品運至焚化爐準備銷燬。記者黃子騰／翻攝
警方將毒品搬運上車。記者黃子騰／翻攝
焚化爐銷燬毒品過程。記者黃子騰／翻攝
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新興毒品 電子煙

