四海幫主張存偉涉洗錢遭拘提 今午移送北檢是否交保引關注

四海幫主張存偉被控涉及組織犯罪與洗錢，昨天被刑事局拘提到案，主要針對跨國黃金洗錢案進行調查，警方經過詢問後，預計今天下午移送台北地檢署，由協辦京華城洗錢案的檢察官陳玟瑾複訊，由於張存偉是幫中龍頭，加上農曆年節將至，檢方訊後是否會交保，是幫內幹部關心的焦點。

據調查，檢警去年偵辦「安心幣商」投資詐騙案，查出詐團將贓款兌現成黃金後，再將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢，

1年至少走私逾300公斤黃金，清查金流發現，懷疑洗錢部分恐與張存偉有關。

據了解，四海幫內部昨天召開緊急會議，針對張存偉被拘提一事進行研商，由於張存偉甫從大陸返台即遭拘提，眾人認為內情不單純，研判是掃到「政治颱風尾」，不少民代也打電話致電四海幫高層，關切「存偉哥」狀況。

張存偉接掌四海幫後，實施「固本防患」政策，對內先改革中常委制度，汰除以往捐錢就能當中常委陋習，換了一批謀士擔任幕僚，藉此凝聚向心力；對外則與天道盟、太陽聯盟交好，擴大四海幫僅侷限北台灣的勢力，影響力拓展至中南部。