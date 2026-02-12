影／南投水泥工擁罕見霰彈槍...曾炫耀「大用ㄟ」落網甩鍋獄友遭訴

台中市刑大五隊在去年中接獲檢舉，南投縣邱姓男子曾向友人炫耀，有一把「大用ㄟ（台語：大支的）」的罕見左輪霰彈槍，警方接獲檢舉後，不敢大意，趕緊前往邱男住處搜索，當場查獲該把改造左輪霰彈槍，邱見事跡敗露，甩鍋給另名在監服刑的吳姓友人寄放，但無證據顯示是吳所有，邱近日遭檢方偵結依槍砲罪起訴。

台中市刑大五隊在去年7、8月間接獲民眾檢舉，南投縣從事水泥工工作的邱姓男子（26歲）曾向友人以台語炫耀有一把「大用ㄟ（大把的）」，疑擁槍從事毒品交易，五隊隨即前往南投縣魚池鄉的邱男住處搜索，當場發現一把罕見的改造左輪霰彈槍，以及制式霰彈7發、擊發彈殼等證物。

邱男落網後，辯稱僅持有該把霰彈槍一年多的時間，是吳姓友人（49歲）因竊盜案遭判刑後，入台中監獄服刑前交付的。

該把霰彈槍經刑事局鑑定後，確認該把造型特殊的霰彈槍，可發射金屬或子彈，組裝已貫通金屬槍管、金屬轉輪及金屬擊發機構而成，擊發功能正常，可供擊發口徑12GAUGE制式散彈使用，認具殺傷力。

資深刑警指出，該把霰彈槍的槍身造型方方正正、金屬材質，與一般黑市拿模型槍的狀況不同，十多年前曾看過相同造型的霰彈槍，可能出自同一個製槍師傅之手，或是有相關的製作手冊流出。

檢警調查，吳男否認交付槍支，邱男辯詞僅有吳入監的時間對得上，其他如何交付槍支、在何處交付等細節，全都交代不清，也無證據證明，因此認定邱男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例罪，近日偵結起訴，吳男獲不起訴處分。