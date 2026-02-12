女毒犯判死 廢死聯盟同日揭遭威脅日常：「惡意」在台灣特別突出

台灣民眾對廢死議題關注度高。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

女毒犯陳嘉瑩前年9月30日深夜開車因拒檢，拖行撞死新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，新北地院國民法官昨（11日）判陳女死刑，家屬感謝司法，鞠躬致謝。台灣廢除死刑推動聯盟（TAEDP）昨日晚間在臉書發文，提到台灣對於廢死議題的熱度與「惡意」，似乎特別突出，由於發文時間剛好在陳嘉瑩一案宣判之後，再度引起網友激烈反彈。

歐洲反死刑組織（ECPM）近日在東京舉辦區域會議，其中一場以「廢死倡議者的安全」為主題的工作坊，引發與會者熱議。台灣廢除死刑推動聯盟（TAEDP）法務專員彭筱茹分享台灣倡議者面臨的網路與實體騷擾經驗，直言相關威脅「已是日常」，卻讓來自其他國家的與會者感到震驚。

彭筱茹指出，在台灣推動廢死議題，長期面對大量仇恨的留言與攻擊言論，包括「如果死的是你家人？」、「為什麼殺的不是廢死成員？」等情緒性字句，甚至有人在社群媒體公開聯盟地址，號召群眾包圍。除了網路謾罵，辦公室也曾接獲帶有威脅意味的電話，「提醒」出入注意安全、暗示可能發生意外，過去更曾出現張貼海報、丟雞蛋、撒冥紙等騷擾行為。

她表示，儘管尚未發生直接肢體攻擊，但長期處在敵意與壓力之中，已成為難以忽視的心理負擔。

在工作坊中，彭筱茹與來自中國、日本及馬來西亞的倡議者交流各國情況。她原以為台灣經驗能引起共鳴，卻發現其他國家的處境截然不同。中國大陸與會者表示，除非涉及高度敏感案件，死刑議題並非公開討論的焦點；日本與馬來西亞則呈現「冷漠」狀態，儘管日本有高比例民眾支持死刑，但社會整體討論度不高。

相較之下，台灣社會對死刑議題的高度關注與情緒動員，形成強烈對比。與會者也好奇詢問台灣倡議者如何面對排山倒海的惡意言論。彭筱茹坦言，多半只能選擇「不去看留言」，築起心理防線，避免情緒受到過度影響。

討論中，「資訊安全」成為另一項關鍵議題。台灣與會者指出，在網路肉搜盛行的環境下，個人資料一旦外洩，恐將危及倡議者本人及其家人安全。多國與會者皆認同，保護個資已成為倡議工作的第一道防線。

然而，彭筱茹也坦言，這帶來兩難處境。在社群媒體時代，倡議必須透過公開發聲、演講與網路傳播才能擴散理念，但同時也讓個人立場與身分更加暴露。「想要站出來大聲說，卻又得小心翼翼把自己藏好」，成為當代倡議者難解的習題。

她表示，這場工作坊並未給出具體解方，卻讓她更深刻意識到，在推動理念之餘，如何兼顧自身與家人的安全，是未來必須嚴肅面對的重要議題。

在參與國際會議、討論「廢死倡議者安全」的心得曝光後，大批網友在留言區湧入激烈批評聲浪，意見高度對立。

不少網友質疑廢死團體「只推倒不建設」，認為倡議者忽視被害者與其家屬的痛苦，反而站在加害者一方，「被害者的人權怎麼解釋？」、「你們自稱人權，卻讓被害者家屬天天以淚洗面」，也有人批廢死團體「假清高」、「聖父聖母」，認為其理念是「慷他人之慨」，讓社會其他人承擔風險。

另有留言直接拋出具體案例詢問，如警察殉職案件，質疑廢死團體是否仍主張保護死刑犯，並強調對社會正義與公共安全的擔憂。

也有少數留言指出，留言區的激烈反應本身，正好印證廢死聯盟所提到的「惡意環境」與倡議者安全問題，認為應對廢死做出理性討論，而非人身攻擊。