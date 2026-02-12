聽新聞
毒駕女拒攔查撞死警…國民法官判死刑 旁聽席傳歡呼聲

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

女<a href='/search/tagging/2/毒犯' rel='毒犯' data-rel='/2/118731' class='tag'><strong>毒犯</strong></a>陳嘉瑩開車拒檢拖行撞死派出所所長<a href='/search/tagging/2/劉宗鑫' rel='劉宗鑫' data-rel='/2/247524' class='tag'><strong>劉宗鑫</strong></a>，新北地院<a href='/search/tagging/2/國民法官' rel='國民法官' data-rel='/2/136978' class='tag'><strong>國民法官</strong></a>昨判陳女<a href='/search/tagging/2/死刑' rel='死刑' data-rel='/2/103631' class='tag'><strong>死刑</strong></a>，家屬感謝司法鞠躬致謝。記者蔣永佑／攝影
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年九月卅日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩，遭陳女開車拖行二百餘公尺，最後撞擊護欄五臟俱裂喪命。新北地方法院國民法官認定陳女蓄意攻擊執行公務中的警察致死，昨依殺人罪判處死刑、褫奪公權終身。

國民法官昨經兩個半小時評議做出死刑判決，認為陳女殘忍對待合法執行公務警察，犯行如同「虐殺」，已達「天理難容」、「人神共憤」的情節最嚴重之罪；檢方求處無期徒刑，已無法反映其惡行及對家屬，及對負責保障人民生命、代表國家公權力警察，冒著生命危險被結束生命的傷害。

審判長宣判時旁聽席傳出歡呼，紛表示「判得好」、「謝謝國民法官」，劉妻和岳母步出法庭時，哭到淚流滿面，劉父、劉母與一路陪伴劉家的生命權平等協會理事長林志豪，一同向社會大眾鞠躬致謝。

劉父說，社會大眾對這件案子的關心與關懷，「讓我感到非常溫暖，台灣的司法是有正義的，是站在被害人家屬這一方的，正義並不會遲到」，自己非常感謝判決能如他所願，「你（陳女）今天做出危害社會治安的行為，殺了人當然就是要償命，這就是我的心聲。」

判決指出，陳女自案發日傍晚便開始混用安非他命、Ｋ他命和依托咪酯電子煙彈後開車上路。晚間十時五十四分許，劉宗鑫發現停在路旁的陳女車牌遭註銷，盤查後發現她疑似藏毒，要求下車配合調查。

劉宗鑫手握在陳女方向盤上以防其駕車逃逸，陳女突猛踩油門疾駛蛇行，最後在土城金城路、裕民路口駕車撞擊捷運護欄，導致夾在中間的劉宗鑫全身及四肢多處骨折，多處器官外露嚴重損傷出血不治。

法院開庭時陳女律師強調其成長背景，稱陳女父母生下她時極年輕，無法善盡教養之責，陳女僅國中肄業未受足夠教育，交友不慎加上個性衝動，才會在被察覺身藏毒品時試圖開車脫身，原以為加速後劉宗鑫就會放手，但前方路口紅燈已停大小車輛，才會選擇駕車閃向左方護欄，非刻意致命。

國民法官合議庭認為，劉宗鑫身著警察制服，依法客氣實施盤查，陳女不顧劉的手還在車內，高速行駛擺脫查緝過程中，起殺意高速衝撞捷運施工護欄使劉被活活撞死，使一名盡責警官枉死，留下兩名幼女更是頓失父親，應予嚴譴。

陳女對於素無恩怨警察合法執行公權力，只為順利逃逸，以近乎虐殺手段殺死一名派出所長，顯見其藐視與挑戰合法公權力執行，犯行符合犯罪情節最嚴重的處死要件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年九月卅日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩，遭陳女開車拖行二百餘公尺，最後撞擊護欄五臟俱裂喪命。新北地方法院國民法官認定陳女蓄意攻擊執行公務中的警察致死，昨依殺人罪判處死刑、褫奪公權終身。

