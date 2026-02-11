環團：美濃農地復育 高市府應拿出態度

橋頭地檢署偵辦高雄美濃、大樹等地大規模盜採砂石案，昨宣布偵查終結，共起訴一○六人。但環保團體認為，高雄市農業局須對該場址復育、復原拿出態度，土資場出的土是否合規更需緊釘。

美濃大峽谷案因仍在審理中，現場荒廢無人處理，不僅坑洞未回填，還明顯可見廢鋼筋、廢磚、混凝土及廢電線等營建混合物遺留其中，坑底及周邊都已開始長出雜草，令周邊農民搖頭嘆息，盼盡早清除廢棄物，讓農地能恢復原貌。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，國土署今年起實施的營建剩餘土石方全流向管理新政，要求土石方清運車輛都須加裝ＧＰＳ，所有進出點都須以電子聯單申報，這是國土署早就該做的事，但說白了這是亡羊補牢，政府也不能因為業者抱怨而一再延期。

許心欣指出，既然美濃不能再被營建廢棄土石亂填，但到底什麼樣的土能回填？土資場也會開立不實營建廢棄物處理證明文件，高雄市政府在美濃大峽谷一事應全程緊釘，否則同樣的事還是會一再發生。

另有不具名環保人士指出，營建土石方非法傾倒已經數十年，政府願意處理還是要給予肯定，但開立不實收受或供土證明的狀況須徹底改變，否則這些營建廢棄物和廢土變得合法也可再利用，一旦這些汙染物回填土地，說什麼都已來不及了。