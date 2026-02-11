聽新聞
竹北天坑 楊文科斥檢斷章取義

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

竹北天坑案昨開庭，檢察官言詞辯論時，批縣長楊文科與縣府官商勾結，未排除危險原因就解除停工，如同「猛虎出閘」。楊律師團反駁，復工審查屬行政裁量，縣長協調，促使豐邑提出一億元鄰損擔保金，檢方指控對縣長是莫大傷害。

竹北「豐采五二○」建案被控涉及偷工減料導致天坑，危及周邊安全，檢方起訴楊文科等多名公務員涉背棄職責圖利豐邑機構，案件進入審理程序的言詞辯論階段，昨庭訊逾八小時。

「若只是被石頭絆倒一次尚可理解，但竟連續跌倒五次。」檢察官王遠志說，依建築法五十八條，只要工地危害公安，即應勒令停工，須待危害原因消滅後才能復工，但此案卻未依法復工。

王遠志直指，第一次坍塌出現天坑後，縣府依法停工並依監造人改善計畫復工，屬正常程序；但第二、三次未釐清事故原因、未經專業鑑定即放行復工，隔日再度坍塌。縣府未斬斷危險原因即解除停工，如同「猛虎出閘」，楊文科成為關鍵推手，檢方呼籲法院嚴懲。

楊文科律師團強調，第一次復工時未設專案小組，也沒有事故原因鑑定報告，因確認安全無虞則可復工，第二、三次復工屬行政裁量，不該被認定為圖利。

楊文科斥責檢方指控是「斷章取義」，身為縣長，處理公共事件時須面對民代、地方民眾與建商等多方壓力，自己始終「公開宣誓、依法行政」，縣府慎重起見還將案件移送法辦，檢方斷章取義協調過程，他無法接受。

