無處去化 楠梓園區廢土 堆出小半屏山

高雄半屏山下開發中的楠梓科學園區，大量廢土堆積遭諷有如小半屏山。左側遠處是台積電。記者林保光／攝影

美濃大峽谷案後中央土方清運新制上路，引爆發土方之亂，台積電進駐設廠的高雄市楠梓區中油高雄煉油廠舊址，園區內也出現大量廢土堆置，現場多處土方堆積高度至少三層樓高，遭諷有如一座「小半屏山」，地方人士質疑無處去化。

高雄市經發局表示，楠梓科學園區開發過程產生的營建剩餘土石方，由高市府依港區整地收受土石方實施計畫完成申請程序，運送至南星計畫收容處理場所進行合法收受與利用。相關土方均依規定辦理申報、流向管控及數量查核，運輸與收容作業也依計畫執行，確保處理流程合法、透明且可追溯。

高雄楠梓區中油高雄煉油廠舊址目前打造為楠梓科學園區，台積電等重大投資案進駐動工，卻遇上土方之亂，園區出現大量廢土堆置，多處甚至堆到三樓高，由於園區緊鄰半屏山，高聳的土堆遠望如同一座「小半屏山」。

半屏山是高雄重要的自然地景，楠梓科學園區施工現場堆置大量裸露土方，土丘綿延成片，與周邊綠地、山坡形成強烈對比。地方人士指這些巨大土堆一看就是工程廢土，質疑是否無處可去。相關施工業者說，「這座山」已堆了好一段時間，暫無去處，依指示先集中到中油南門內這片土地，等待處理。

高市工務局表示，國土署今年元月營建剩餘土石方清運制度精進措施上路，原須經「出土工地－土資場－最終去化地」的三段式流程，已可依土方性質調整，未混雜營建廢棄物、具再利用或整地需求的單純土石方，可免進土資場，直送高雄港區整地土地去化

建管處表示，楠梓科學園區的營建土石方部分已運至港區去化，後續土石若須分類，全市尚有十三處合法土資場，處理量能充足。