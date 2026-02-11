挖掉3個棒球場獲利3億元…美濃大峽谷案偵結 起訴106人

高雄美濃多處農地遭非法盜採砂石，形成數個巨大坑洞，宛如「大峽谷」，現地至今仍未復原。記者劉學聖／攝影

高雄市美濃、大樹、彌陀地區多處遭大規模盜採砂石，橋頭地檢署昨天宣布牽扯其中的四起案件偵結，犯罪手法雷同，均在農地盜採砂石後回填營建廢棄物牟利，其中美濃一處「大峽谷」深達十五公尺，約四、五層樓深，不法獲利加總估計約三億元，檢方共起訴多達一○六人，規模堪稱近年之最。

環境部環境管理署表示，美濃地區這種集團式模組化犯罪模式盜採、回填土石方，違規開挖面積約有三個澄清湖棒球場、土石方體積約可容納一萬輛遊覽車，已形成「黑色產業鏈」。

檢方指出，去年八月美濃區成功段、新吉洋段等多處土地傳遭人惡意挖取土石，坑洞深不見底，檢方啟動大高雄護土專案，檢警調人員密集執行十四波搜索，總共查扣現金三一九七萬元、土地四十三筆，以及各類重型機具三十八台。部分扣押機具經偵查中變價拍賣，總拍定金額高達一二二五萬元。

檢警發現，犯罪集團都先租買農地再盜採砂石販售，待坑洞被發現需回復原狀時，又與不法業者勾結，利用砂石車繞場跑單製造合法假象，載運營建廢棄物回填，盜賣國土並賺取廢棄物處理費的「兩頭賺」行徑。嚴重毒害環境。其中議員前助理石麗君所涉案件，犯罪所得高達兩億多元，石女前天移審橋頭地院後隨即裁准繼續羈押。

檢方另查出羅姓及黃姓男子為首的集團，謊稱種水蓮，實則調派挖土機日夜盜挖並回填營建廢棄物，不法獲利多達七二○萬元，但光是復原費就高達五五八萬至一一六七萬元，遠高於犯罪所得。前檢察官陳正達及前警友站長黃文宏涉在大樹統嶺山區的案件更是知法犯法，非法棄置營建混合廢棄物逾廿三萬立方公尺，不法獲利近五千萬元。

由於牽涉其中人士含策畫犯罪，地主、砂石業者及駕駛等人，檢方形容這是集團性環保犯罪、破壞農業生產及公共安全，後續清理成本龐大，對國土的破壞影響深遠，一舉起訴一○六人。

經發局透露，盜採土石的共犯結構除承租農地的行為人外，尚包含共謀或授意的地主、挖土機及砂石車司機、部分土資場收受不明來源土方或開立不實營建廢棄物處理證明文件，都造成執法困境。

高市府表示，美濃地區去年陸續有八起盜採土石案，屬新型態集團式犯罪模式，市府已依區域計畫法、廢棄物清理法移送地檢署偵辦，市府合計裁罰六○四五萬元，後續除增加公告美濃區大型車禁行路段，並會針對土石農地熱區做地毯式巡查，經濟部每月則提供衛星影像變異點資料，由經發局每周派員巡查，杜絕國土再遭破壞。