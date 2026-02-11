女毒犯撞死派出所長辯稱只想脫身 國民法官判死痛斥虐殺：人神共憤

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車拖行，最後撞擊捷運護欄喪命。新北地方法院國民法官稍早依殺人罪判處陳女死刑、褫奪公權終身，同時駁斥其當下只想脫身的辯詞，直斥陳女暴行如同「虐殺」。

國民法官合議庭指出，當時劉宗鑫身著警察制服，依法客氣地實施盤查，陳女卻在被發現疑似持有毒品時，不顧劉宗鑫的手還在車內，在以高速行駛欲擺脫查緝過程中，面對被害人盡忠職守不放手，竟起殺意高速衝撞捷運施工護欄，使劉宗鑫被活活撞死，此行為實可稱為「虐殺」。

此外，警察為人民保母，代表國家公權力，陳女對於素無恩怨的警察合法執行公權力時，竟只為了自己逃逸，以前述虐殺手段，殺死一名派出所所長，顯見其藐視與挑戰合法公權力的執行，其所犯之罪已是「天條大罪」，屬「天理難容」、「人神共憤」之罪，符合犯罪情節最嚴重的處死要件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885