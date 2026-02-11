快訊

彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准

當庭下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願…落淚鞠躬致謝

當庭落淚下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願鞠躬致謝

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命。案經新北地方法院國民法官審理，劉父、劉母在法庭上情緒相當激動，一度下跪請求法院判處陳女死刑，稍早國民法官果真判死，讓家屬當場淚流滿面，步出法院後一同向社會大眾鞠躬致謝，感謝台灣司法仍有正義。

稍早審判長許必奇宣判後，旁聽席傳出一片呼聲，紛紛表示「判得好」、「謝謝國民法官」。一路陪伴劉家的生命權平等協會理事長林志豪強調「感謝國民法官合議庭、審判長許必奇，很勇敢的傾聽社會還有警察同仁大家的心聲，也感謝新北地檢署公訴團隊努力論告和蒐證齊全，幫劉宗鑫爭得遲來的正義與公道。

林志豪也代表劉家，特別感謝第一天開庭就來旁聽的新北市警局前局長、現任警政署副署長廖訓誠，以及時任土城警分局長陳建龍與現任分局長沈明義，感謝警方始終對被害人家屬不離不棄，予以周全照顧。

最後劉父表示，感謝社會大眾對這件案子的關心與關懷，讓他感到非常溫暖，台灣的司法是有正義的，是站在被害人家屬這一方的，正義不會遲到，非常感謝今天的判決能如他所願，「你今天做出危害社會治安的行為，殺了人當然就是要償命，這就是我的心聲，非常感謝。」

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命，新北地院國民法官今判處陳女死刑，家屬步出法院後一同向社會大眾鞠躬致謝。記者蔣永佑／攝影
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命，新北地院國民法官今判處陳女死刑，家屬步出法院後一同向社會大眾鞠躬致謝。記者蔣永佑／攝影
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命，新北地院國民法官今判處陳女死刑，劉宗鑫妻子和岳母步出法庭時淚流滿面。記者蔣永佑／攝影
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命，新北地院國民法官今判處陳女死刑，劉宗鑫妻子和岳母步出法庭時淚流滿面。記者蔣永佑／攝影

國民法官 司法 毒駕 死刑 警察
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

派出所長兒遭毒駕女撞死 父當庭向法官下跪求「判她死刑！」

土城清水所長劉宗鑫遭吸毒女開車拖行撞死 國民法官昨起連審4天

獨／囤積阻救災勇消殉職慘痛代價 謝國樑：參考台北、桃園訂自治條例

相關新聞

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命。全案經新北地...

當庭落淚下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願鞠躬致謝

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命。案經新北地方法...

撞死派出所長女毒蟲判死 侯友宜：我們沒有忘記、不會忘記

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月底遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞護欄殉職，新北地院今日下午依殺人罪嫌判其死刑，...

欠債1億？亞太三溫暖老闆「楊醫師」上廁所被堵 黑道開槍恐嚇

潘姓男子疑受托他人喬債，9日前往台北市松山區南京東路的亞太三溫暖欲找店老闆「楊醫師」楊振豐，見他出現一同尾隨進入廁所，隨...

四海幫主張存偉今拘提到案 疑涉組織犯罪洗錢案刑事局偵訊中

台北地檢署指揮刑事局電信偵查大隊第二隊，今搜索拘提四海幫主張存偉到案，偵辦組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件，預計詢後明...

南市退場大學校園電纜連續被盜 2嫌再犯案遭圍捕人贓俱獲

台南市真理大學校區舊校舍及曾文市政願景園區（原台灣首府大學）連續發生電纜遭竊盜，南市府秘書處與警方密切合作，昨天上午2名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。