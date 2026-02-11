當庭落淚下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願鞠躬致謝
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命。案經新北地方法院國民法官審理，劉父、劉母在法庭上情緒相當激動，一度下跪請求法院判處陳女死刑，稍早國民法官果真判死，讓家屬當場淚流滿面，步出法院後一同向社會大眾鞠躬致謝，感謝台灣司法仍有正義。
稍早審判長許必奇宣判後，旁聽席傳出一片呼聲，紛紛表示「判得好」、「謝謝國民法官」。一路陪伴劉家的生命權平等協會理事長林志豪強調「感謝國民法官合議庭、審判長許必奇，很勇敢的傾聽社會還有警察同仁大家的心聲，也感謝新北地檢署公訴團隊努力論告和蒐證齊全，幫劉宗鑫爭得遲來的正義與公道。
林志豪也代表劉家，特別感謝第一天開庭就來旁聽的新北市警局前局長、現任警政署副署長廖訓誠，以及時任土城警分局長陳建龍與現任分局長沈明義，感謝警方始終對被害人家屬不離不棄，予以周全照顧。
最後劉父表示，感謝社會大眾對這件案子的關心與關懷，讓他感到非常溫暖，台灣的司法是有正義的，是站在被害人家屬這一方的，正義不會遲到，非常感謝今天的判決能如他所願，「你今天做出危害社會治安的行為，殺了人當然就是要償命，這就是我的心聲，非常感謝。」
