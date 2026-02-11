聽新聞
毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命。全案經新北地方法院國民法官審理，檢、辯、家屬連日來在法庭上，為陳女是過失致死或蓄意殺人激烈交鋒，今天依殺人罪判處陳女死刑，褫奪公權終身。
劉宗鑫因公殉職時年僅38歲，一路從建國中學、師範大學轉進警職，是為了跟隨父親的腳步，這也讓劉父每每開庭時，情緒格外激動，不惜帶著家人當眾在法法庭下跪，請求法院判處陳女死刑，甚至陳女稍早試圖當庭向家屬道歉，也被劉父、劉母斷然拒絕，表示「一命還一命，不然我跟妳下跪，妳把兒子的命還給我！」
稍早國民法官宣判後，旁聽民眾傳出一片呼聲，紛紛表示「判得好」、「謝謝國民法官」。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
