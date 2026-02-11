欠債1億？亞太三溫暖老闆「楊醫師」上廁所被堵 黑道開槍恐嚇

潘姓男子疑受托他人喬債，9日前往台北市松山區南京東路的亞太三溫暖欲找店老闆「楊醫師」楊振豐，見他出現一同尾隨進入廁所，隨後掏出號令槍嗆聲「事情要不要處理」，期間開3槍威嚇，楊振豐趁隙逃離，店員見老闆被持槍追趕，噴辣椒水反制。警方獲報趕抵，在場逮捕潘男和2名同夥，警詢後依強制、恐嚇等罪嫌移送法辦。

警方調查，潘男（23歲）9日開車前往亞太三溫暖幫朋友喬債，先把車停在百貨公司後，約在下午近6點多入場消費，他換好浴袍在三溫暖內徘徊，不疾不徐的找尋下手目標楊振豐。

潘男在晚上8點多終於見到楊振豐，見他進入廁所尾隨，在廁所內直接掏出預藏的號令槍恐嚇，用台語質問「事情是要不要處理」，隨後在他身旁先開了1槍，楊振豐用台語反問「你是誰？要處理什麼事？」趁隙掙脫逃離。

潘男見狀在後緊追，在大廳又對空開了2槍，楊振豐店內的員工見老闆被不明男子持槍追，立刻持辣椒水反擊，潘男不甘被噴辣椒水也回擊，混亂中有人報警，警方在晚上8點26分獲報10分鐘內趕抵，迅速壓制潘男並逮捕。

警方初步清查潘男手機同步調閱監視器畫面釐清，赫見他事前曾致電聯繫汪姓男子（31歲）、蔡姓男子（29歲），懷疑2人是同夥，正要抓捕時，好巧不巧，汪、蔡2人正好現身在三溫暖門口，疑因許久不見潘男才出面了解，當場被逮個正著。

警方將潘、汪、蔡等3人在回派出所偵辦，並在潘男身上查扣號令槍、辣椒水、底火一張，車上查扣西瓜刀一把、球棒2支、折疊刀等證物，警詢後依傷害、強制、恐嚇罪嫌移送法辦。警方建請檢察官聲請羈押，檢方複訊後以20萬、10萬、10萬元交保。

據了解，潘男有幫派背景，被逮時供稱受他人指使前來喬債，但僅說綽號、沒有透露真實名字，至於汪、蔡等人供詞避重就輕；楊振豐被恐嚇時手部有輕微瘀傷，向警方供稱之前曾有人稱自己欠他1億，但說「1億就算了，還我2000萬就好」。