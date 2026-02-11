南市退場大學校園電纜連續被盜 2嫌再犯案遭圍捕人贓俱獲

台南市真理大學校區舊校舍及曾文市政願景園區（原台灣首府大學）連續發生電纜遭竊盜，南市府秘書處與警方密切合作，昨天上午2名嫌犯準備再度犯案時，警方全力圍捕當場人贓俱獲。

市府秘書處表示， 市府員工於2月9日巡檢時發現男宿大樓可供電的緊急電盤異常無電，經檢視變電室後，發現疑似有電線電纜遭不法人士竊取情形，隨即調閱監視器畫面，並發現2月5日園區外牆農路曾出現可疑人士停駐，立即將相關影像及相關證據提供給麻豆警分局協助偵辦。

10日上午8時秘書處再度發現可疑人員翻牆進入園區，隨即通報警方展開圍捕行動，並於8時40分在男宿地下室成功逮捕2名嫌犯，當場查獲遭竊電纜等贓物，目前已全數發還，園區供電未受影響。

麻豆警分局說明，近期麻豆地區接連發生多起校園及公部門閒置設施電纜竊盜案，專案小組透過擴大調閱監視器並分析犯罪模式，昨天上午專案小組研判犯嫌極可能再次作案，調度12名警力部署在周邊，2名犯嫌現身下手行竊時，警方立即發動圍捕攔截黃姓、洪姓2名犯嫌，當場查扣遭竊電纜線及作案工具1批。

經查，黃姓主嫌今年1月亦涉嫌另起校園電纜竊案，警方訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請聲請羈押，以防再犯。