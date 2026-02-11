快訊

聯合報／ 記者吳淑玲謝進盛／台南即時報導

台南市真理大學校區舊校舍及曾文市政願景園區（原台灣首府大學）連續發生電纜遭竊盜，南市府秘書處與警方密切合作，昨天上午2名嫌犯準備再度犯案時，警方全力圍捕當場人贓俱獲。

市府秘書處表示， 市府員工於2月9日巡檢時發現男宿大樓可供電的緊急電盤異常無電，經檢視變電室後，發現疑似有電線電纜遭不法人士竊取情形，隨即調閱監視器畫面，並發現2月5日園區外牆農路曾出現可疑人士停駐，立即將相關影像及相關證據提供給麻豆警分局協助偵辦。

10日上午8時秘書處再度發現可疑人員翻牆進入園區，隨即通報警方展開圍捕行動，並於8時40分在男宿地下室成功逮捕2名嫌犯，當場查獲遭竊電纜等贓物，目前已全數發還，園區供電未受影響。

麻豆警分局說明，近期麻豆地區接連發生多起校園及公部門閒置設施電纜竊盜案，專案小組透過擴大調閱監視器並分析犯罪模式，昨天上午專案小組研判犯嫌極可能再次作案，調度12名警力部署在周邊，2名犯嫌現身下手行竊時，警方立即發動圍捕攔截黃姓、洪姓2名犯嫌，當場查扣遭竊電纜線及作案工具1批。

經查，黃姓主嫌今年1月亦涉嫌另起校園電纜竊案，警方訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請聲請羈押，以防再犯。

秘書處強調，雖然案發地點屬尚未整修啟用的閒置校園空間，人煙稀少，但市府仍持續進行巡檢與管理，降低犯罪空間。警方也呼籲，民眾若發現可疑人車或破壞公共設施情形，應即時通報，共同守護公共安全。

曾文市政願景園區（原台灣首府大學）男生宿舍大樓電纜遭偷盜。圖／台南市祕書處提供
曾文市政願景園區（原台灣首府大學）男生宿舍大樓電纜遭偷盜。圖／台南市祕書處提供
台南市祕書處調閱監視器發現可疑嫌犯。圖／台南市祕書處提供
台南市祕書處調閱監視器發現可疑嫌犯。圖／台南市祕書處提供

竊盜 監視器 台南
相關新聞

派出所長兒遭毒駕女撞死 父當庭向法官下跪求「判她死刑！」

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命。新北地方法院...

南市退場大學校園電纜連續被盜 2嫌再犯案遭圍捕人贓俱獲

台南市真理大學校區舊校舍及曾文市政願景園區（原台灣首府大學）連續發生電纜遭竊盜，南市府秘書處與警方密切合作，昨天上午2名...

台南製毒工廠產出近2億毒品 集團首腦被判6年10月

台南檢調警專案小組去年6月間在台江國家公園附近某處魚塭，破獲大型甲基安非他命等製毒工廠1座，當場查獲王姓、陳姓、力姓及孫...

影／印尼移工斜槓DJ竟是大藥頭 南投警跨區逮毒蟲

南投仁愛警分局先前查獲吸毒人口，向上溯源竟發現藥頭為印尼籍失聯移工，平時在移工圈內斜槓DJ，出入聚會活動，累積人脈再供毒...

