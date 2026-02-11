派出所長兒遭毒駕女撞死 父當庭向法官下跪求「判她死刑！」

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車拖行撞擊護欄喪命。新北地方法院今繼續審理，由劉家人繼續對陳女量刑表示意見，不料劉父當庭下跪，請求法官判處陳女死刑；陳女稍後也試圖當庭向家屬道歉，卻被以「完全不接受」拒絕，劉父甚至表示「一命還一命，不然我跟你下跪，你把兒子的命還給我！」

上午開庭時，接續昨天進度，由劉妻和岳母就量刑表示意見，不料2人陳述完畢，劉父再度舉手表示有意見陳述，接著起立當庭表示，自己一輩子從警頂天立地，只有「跪天跪地跪父跪母」，但他願當庭向庭上的法官和國民法官下跪，請求判處陳女死刑。

後來輪到陳女陳述時，她希望國民法官能判她有期徒刑，讓她有機會彌補自己做過的事，因為「活著沒有比死了快樂」。將來服刑完畢出獄後，會到各慈善團體去貢獻己力，也希望自己在獄中能多學一點技藝，讓她關完以後能有更多能力幫助、彌補這個社會。

語畢，陳女一度站起，試圖走向法庭另一頭的劉宗鑫家屬致歉，卻遭劉父、劉母斷然拒絕，表示「完全不接受」。劉父甚至當庭表示，將來的賠償金「我一毛都不要」，只希望陳女能夠判死。

劉母也說，自己現在天天吃藥「活著比死了還難過」，要不是上面還有8、90歲的老父、老母要照顧，下面還有兩個小孫女，不然都不知道怎麼活下去。全案在量刑陳述及辯論後，將進入不公開的評議階段，預計於今天傍晚宣判。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885