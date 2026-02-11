台南製毒工廠產出近2億毒品 集團首腦被判6年10月

台南檢調警專案小組去年6月間在台江國家公園附近某處魚塭，破獲大型甲基安非他命等製毒工廠1座，當場查獲王姓、陳姓、力姓及孫姓男子4人涉一邊養魚、一邊製毒，查扣安非他命等毒品逾220公斤及製毒工具等，市價近2億元，王等4人均認罪，分別被判6年10月至2年不等徒刑。

據調查，王男承租安南區魚塭工寮，作為製造第二級毒品甲基安非他命處所，王招集陳，並負責出資、指導，陳、力2人負責製毒過程。陳、力將感冒藥打成粉狀，萃取假麻黃鹼，鹵化後產生甲基安非他命結晶，純化後風乾，取得甲基安非他命。

王、陳於去年1月間起，在製毒工廠內製造甲基安非他命約50公斤後，由陳駕駛自用小貨車，載運至王台南住處。同年5月間，陳招集力參與製毒工作，並囑託孫分次購買鹽酸、二甲苯、脫漿機等製毒工具、原料，在製毒工廠內製造甲基安非他命，但僅達提取先驅原料假麻黃鹼製程，同年6月間即被專案小組搜索而查獲。

王等4人坦承犯行，委任律師均認為，4人縱使科以最低刑度，猶嫌過重，情輕法重，建請依刑法減輕其刑。

台南地院合議庭認為，王等4人從事最源頭毒品生產，對社會秩序危害大，實無何情堪憫恕之情，縱使分工角色有別，也僅得在法定刑度內從輕考量。況且4人本案犯行已相關規定減輕或遞減其刑，並無情輕法重或刑罰過苛之情。

合議庭審酌，王等人均明知甲基安非他命、愷他命等各級毒品，戕害人體身心健康之鉅，分別明知製造、持有或意圖販賣而持有毒品為政府嚴厲查禁行為，卻因貪圖利益，即無視法令禁制，所為對社會治安和善良秩序有重大危害。

惟念4人於偵查及審理中始終坦承犯行不諱，並表達悔意態度，犯後態度尚可；並考量4人分別於製造毒品過程中擔任角色分工、製造毒品種類、現場查獲及持有毒品數量、4人製造毒品期間、王另犯持有第二級毒品、力另犯意圖販賣而持有第三級毒品等節，分別依法量處其刑。

法官認王共同犯製造第二級毒品罪判刑6年2月，又犯持有第三級毒品純質淨重五公克以上罪判刑1年，應執行6年10月，扣案犯罪所得306萬7千元沒收。

另陳共同犯製造第二級毒品罪判刑5年10月；力共同犯製造第二級毒品未遂罪判刑3年，又犯意圖販賣而持有第三級毒品罪判刑2年，應執行4年6月；孫幫助犯製造第二級毒品未遂罪判刑2年，可上訴。

