影／印尼移工斜槓DJ竟是大藥頭 南投警跨區逮毒蟲

南投仁愛警分局先前查獲吸毒人口，向上溯源竟發現藥頭為印尼籍失聯移工，平時在移工圈內斜槓DJ，出入聚會活動，累積人脈再供毒，為此鎖定偵辦，飛象過河在台中埋伏逮人。該分局今表示，訊後，全案依毒品危害條例移送檢方偵辦。

仁愛警分局指出，先前查獲一名藥腳，為徹底剷除毒品供應鏈，組成專案小組向上溯源，經供詞進行分析比對，查出核心藥頭為印尼籍失聯移工「阿信」（化名），其身分複雜，平時在移工圈內以「DJ」身分自居，頻繁出入各類聚會活動。

警方表示，經長期跟監與科技偵查，掌握該名販毒移工斜槓DJ，透過聚會活動累積人脈後，販售二級毒品安非他命，藉此謀取不法暴利，而他警覺性極高，2年前通報失聯後便居無定所、四處藏匿，在台中鬧區與周邊行政區頻繁變換租屋處。

但在南投警方縝密追查下，上月22日確認「阿信」行蹤後，飛象過河跨區至台中市埋伏，見時機成熟，趁犯嫌欲駕車離開時，警方一擁而上，當場壓制犯嫌「阿信」，並查扣毒品吸食器、二級毒品安非他命、分裝袋及帳冊資料等贓證物。

仁愛警分局今表示，「阿信」雖行蹤成謎，一度造成專案小組追查困難，但最終仍掌握其行蹤，瓦解這條跨國毒品供應鏈，訊後全案依毒品危害條例移送南投地檢署偵辦；同時呼籲不論國籍，只要在台從事非法犯罪活動，警方絕對從嚴偵辦。