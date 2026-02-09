快訊

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

台北捷運2廁所遭連續縱火 重劃區自救會長裁定羈押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台中大夫第重劃區自救會長曾世源想讓社會關注土地糾紛，涉嫌在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，警方依縱火、恐嚇公眾危安罪嫌將他移送複訊，檢方偵訊後認曾有滅證、反覆實施犯罪之虞聲請羈押，台北地院審理，今晚裁准羈押。

檢警調查，72歲的曾世源2月8日上午從台中搭火車北上，在台北捷運大安森林公園站地下一樓男廁焚燒沾有汽油稻草，留下陳情信，搭公車到台北車站步行到北捷西門站，再搭捷運至善導寺站，下午近2時以相同手法在男廁縱火。

曾犯案途中多次變換交通方式，預備衣物變裝，台北市警中正警一分局掌握行蹤，8日下午2時10分在林森南路、仁愛路口逮捕曾到案。

曾男落網聲稱，因不滿大夫第重劃區糾紛陳情多年無果，想進一步引起社會公眾關注，認為在首都台北行動較容易引起注意，曾說，他長期住台中豐原，曾北上監察院陳情，才在相對熟悉的善導寺站犯案，至於大安森林公園站是因曾跟朋友到附近逛過。

神岡大夫第重劃為自辦重劃，引用舊法規引爭議，曾有議員陪自救會向監察委員陳情，訴求台中市政府遵循憲法釋字739號市地重劃辦法，比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃的地主剔除。

曾世源在2014年起成立自救會，不斷陳情、抗議、訴訟，他認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本有2條都市計畫道路要開闢，業者自辦重劃，地主只能分回5成7的土地，因此不願加入重劃。

台中大夫第重劃區自救會長老翁曾世源在北捷連續縱火，檢方依縱火、恐嚇公眾危安等罪聲押獲准。記者蕭雅娟／攝影
台中大夫第重劃區自救會長老翁曾世源在北捷連續縱火，檢方依縱火、恐嚇公眾危安等罪聲押獲准。記者蕭雅娟／攝影

大安森林公園 台北捷運 重劃區
