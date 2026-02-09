快訊

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

劉寶傑消失1年回來了！強勢回歸開新節目 曝重返動機

走春需帶傘！未來1周2波冷空氣影響 除夕至這日北東濕冷

劫匪覬覦金價高搶銀樓 剛得手隨即被警民聯手逮獲

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市今天下午2時發生銀樓搶奪案，一名張姓嫌犯在得手後，隨即遭到趕赴現場的警方與熱心民眾合力壓制，當場起獲4兩黃金項鍊。二分局副分局長高文楷表示，警方第一時間啟動加強重要節日緊急應變機制，全案迅速偵破且無人員傷亡。

市警局第二分局於今天下午接獲民眾報案，轄內某銀樓遭人闖入搶劫。警方獲報後立即調派線上所有巡邏警力，迅速往案發現場周邊展開攔截圍捕。張嫌在逃竄過程中，因警方迅速布防，加上現場熱心民眾挺身協助，在案發現場附近就被員警成功圍堵並當場壓制。警方於張嫌身上查獲遭搶奪的4兩金項鍊1條及相關證物，隨即將人帶回分局偵辦。

高文楷說，由於農曆春節將近，加上近期國際金價持續高漲，銀樓業者容易成為不法分子覬覦的目標。為此，警方已特別針對轄內金融機構與銀樓加強巡邏。本案張嫌利用光天化日行搶，行為極其大膽，所幸警方啟動緊急應變機制成效顯著，在案發後短短時間內就將嫌犯緝捕歸案。

警方對於任何破壞治安的不法行為，皆採取零容忍態度，全案在訊後依刑法搶奪罪嫌將張嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。高文楷表示，銀樓業者應提高警覺，落實相關防竊與防搶措施，若發現可疑人士應立即撥打110報案，警方將持續嚴懲不法，全力維護嘉義市治安平穩，讓市民能安心過好年。

嘉義市警方展現治安決心，攔截圍捕偵破銀樓搶案移送張嫌。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方展現治安決心，攔截圍捕偵破銀樓搶案移送張嫌。記者李宗祐／翻攝
搶匪劫走4兩金項鍊，嘉市警民合力制伏移送法辦。記者李宗祐／翻攝
搶匪劫走4兩金項鍊，嘉市警民合力制伏移送法辦。記者李宗祐／翻攝
嘉市警民聯手攔截圍捕，銀樓搶嫌插翅難飛起獲金項鍊。記者李宗祐／翻攝
嘉市警民聯手攔截圍捕，銀樓搶嫌插翅難飛起獲金項鍊。記者李宗祐／翻攝

銀樓 嘉義 搶劫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台銀：金價若能站穩5100美元 有望重返歷史高點5595美元

美元看貶、金價將再衝高 彭博：Fed 獨立性、國際政策不確定性牽動市場

銀樓老闆打掃清出「1700克金粉」價值逾900萬 同行揪一點喊誇張

180公斤九龍金如意市值「暴漲至9億」廟方內殿展示替代品 真品鎖保險櫃

相關新聞

劫匪覬覦金價高搶銀樓 剛得手隨即被警民聯手逮獲

嘉義市今天下午2時發生銀樓搶奪案，一名張姓嫌犯在得手後，隨即遭到趕赴現場的警方與熱心民眾合力壓制，當場起獲4兩黃金項鍊。...

越南走私大麻埋包全台公園 警抓販毒集團16人扣1億元毒品

新北市呂姓男子涉嫌從越南以海運包裹走私大麻來台，指揮販毒集團成員在山區、公園埋包，聯繫買家挖包取貨；警方搜出價值共1億元...

「林宅血案」歷經46年仍未破案 高檢署、刑事局持續偵辦中

林宅血案因電影「世紀血案」引發關注，高檢署及刑事局曾4次重啟偵查，皆無進展，目前高檢署仍立案偵辦中，並持續召開專案會議，...

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

高鐵左營站前今午發生離奇搶案。72歲游姓男子疑和30歲傅姓男子交往，提供BMW讓傅男代步並多次借款；日前傅又開口借240...

台中7旬男子涉北捷連續縱火案 北檢聲請羈押

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，警方逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天移送台北地檢署偵訊。檢察官訊後依曾男...

詭異！六旬男失足跌落新竹空軍基地旁排水溝 水深僅10公分...救起已死

一名60歲男子今天中午11點半行經新竹市中正路空軍基地旁，因不明原因失足墜落一旁排水溝，新竹市消防局獲報趕抵，該男面朝下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。