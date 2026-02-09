劫匪覬覦金價高搶銀樓 剛得手隨即被警民聯手逮獲

嘉義市今天下午2時發生銀樓搶奪案，一名張姓嫌犯在得手後，隨即遭到趕赴現場的警方與熱心民眾合力壓制，當場起獲4兩黃金項鍊。二分局副分局長高文楷表示，警方第一時間啟動加強重要節日緊急應變機制，全案迅速偵破且無人員傷亡。

市警局第二分局於今天下午接獲民眾報案，轄內某銀樓遭人闖入搶劫。警方獲報後立即調派線上所有巡邏警力，迅速往案發現場周邊展開攔截圍捕。張嫌在逃竄過程中，因警方迅速布防，加上現場熱心民眾挺身協助，在案發現場附近就被員警成功圍堵並當場壓制。警方於張嫌身上查獲遭搶奪的4兩金項鍊1條及相關證物，隨即將人帶回分局偵辦。

高文楷說，由於農曆春節將近，加上近期國際金價持續高漲，銀樓業者容易成為不法分子覬覦的目標。為此，警方已特別針對轄內金融機構與銀樓加強巡邏。本案張嫌利用光天化日行搶，行為極其大膽，所幸警方啟動緊急應變機制成效顯著，在案發後短短時間內就將嫌犯緝捕歸案。