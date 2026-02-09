杜絕走私偷渡 馬祖海巡啟動春節威力掃蕩

快訊

中央社／ 連江縣9日電

海洋委員會海巡署第11巡防區表示，春節將屆，為防範中國籍船舶越界及杜絕走私偷渡，今天起啟動「岸海聯合擴大威力掃蕩」勤務，強化邊境防疫與海域、海岸執法。

海巡署第11巡防區發布新聞稿指出，本次岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩，將結合移民署、警政署等相關單位，針對馬祖地區4鄉5島，全面巡緝海域與岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等走私熱點。

此外，也將強化貨船拆檢率，嚴防非洲豬瘟及走私品入境，並持續取締越界非我國籍商、漁船，以維護邊境防疫、海底電纜設施安全及海洋漁業資源。

海巡署11巡防區指揮部主任洪文泉表示，民眾如發現走私、偷渡等不法情事或需救援協助，請撥打118海巡報案專線，海巡單位將第一時間派員應處，全力守護國安、治安、平安，確保國人安心過年。

海巡署 走私 非洲豬瘟
