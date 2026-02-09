銀樓假消費真搶劫 嘉市男奪4兩金項鍊竄逃跌倒落網

快訊

中央社／ 嘉義市9日電

張姓男子今天下午2時許到嘉義市某銀樓，假消費真搶劫，搶走4兩多金項鍊往外跑，欲騎車逃逸時跌倒；趕抵現場警察當場逮捕，全案依搶奪罪嫌移送嘉義地檢署。

嘉義市第二警分局今天表示，今天下午2時許接獲民眾報案，距離南門派出所350公尺外的某銀樓發生搶奪案，警方獲報後立即啟動加強重要節日緊急應變機制，迅速調派線上巡邏警力趕赴現場，並同步通報相關單位實施攔截圍捕。

警方說明，47歲張男到銀樓假消費真搶劫，欲騎車逃逸時，疑慌張跌倒，被路過民眾與趕抵現場的警察成功圍捕，當場起獲遭搶奪的4兩多（市值新台幣83萬元）金項鍊，詢後依搶奪罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

店家透露，張男將沒熄火機車停在距離銀樓100公尺處，而他昨天有出現在附近，提前查探地形及逃跑路線。

嘉義市警察局長陳明志指出，黃金價格不菲，銀樓業者成歹徒眼中肥羊，呼籲業者隨時提高警覺，加強監視器、警鈴及防盜鎖等安全設備配置。

嘉義 銀樓 搶劫
