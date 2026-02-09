越南走私大麻埋包全台公園 警抓販毒集團16人扣1億元毒品

新北市呂姓男子涉嫌從越南以海運包裹走私大麻來台，指揮販毒集團成員在山區、公園埋包，聯繫買家挖包取貨；警方搜出價值共1億元的大麻、古柯鹼等毒品，查獲呂及3名幫派分子、5名越南籍移工共16人，台北地檢署依毒品等罪起訴呂等13人。

警方調查，30歲呂姓男子從越南以海運包裹走私大麻來台，由越南移工28歲潘姓、36歲陳姓男子在彰化縣某移工宿舍接貨，開車載至新竹、苗栗縣山區，由越南移工22歲馮姓、21歲黎姓、22歲丁姓男子埋包。

竹聯幫仁堂成員34歲黃姓男子、天道盟太陽會成員44歲錢姓男子前往挖包，埋在台北、新北市各公園；竹聯幫仁堂成員35歲洪姓男子及29歲蘇姓、28歲張姓男子再挖包，於台北、新北、桃園、台中、高雄市各公園埋包。

犯嫌會在埋包處放泡麵碗裝石頭標示位置，買家透過Telegram購買大麻等毒品，以泰達幣或ATM無摺存款付款後，收到呂以Telegram傳送座標，前往挖包取貨。

洪去年3月開車被台北市保安警察大隊攔檢查獲大麻等毒品，北市刑警大隊偵五隊追查，去年3至12月數波搜索，拘提及通知呂等16人，從山區、公園及犯嫌住處搜出古柯鹼200公克、大麻花與大麻膏共30公斤、哈密瓜錠與搖頭丸共數百顆、毒品咖啡包5000餘包、毒郵票80張及迷幻蘑菇。