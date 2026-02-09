快訊

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高鐵左營站前今午發生離奇搶案。72歲游姓男子疑和30歲傅姓男子交往，提供BMW讓傅男代步並多次借款；日前傅又開口借240萬元，兩人相約今午高鐵左營站前北路，沒料清點財物時起口角，傅駕車載走現金，警方攔截逮人，目擊者稱如電影情節。

由於事發地就在高鐵左營站前，原以為是旅客遭搶，左營警分局指出，今中午12時許接獲報案，指高鐵左營站站前北路前發生刑案，警方立即組成專案小組展開查處。

警方到場了解調查，被害人游姓男子（72歲）疑和傅姓男子（30歲）雙方相識多年，彼此年紀相差42歲，疑有感情糾紛，游男去年5月將BMW轎車提供給傅男無償使用，並曾提供金錢供傅男當生活費。

由於游男近日想取回BMW，傅男又開口商借240萬，雙方於是約定於台鐵新左營站外碰面，雙方清點財物時，游希望傅還車，但傅表示希望能繼續使用，雙方發生口角，後傅男直接將車及現金取走駛離現場。

警方獲報以車追人，於下午2時50分許在翠華路與大中路匝道口攔截包抄傅男，並查扣涉案BMW及240萬現金。

警方帶人過程被路過車主拍下PO上網路社群Threads，貼文形容，當時在左營下翠華路閘道口，兩台警車直接趁紅燈堵住出口抓人超帥，看得我心驚膽跳 有夠刺激，到底怎麼計算的這麼剛剛好，好像電影情節。

警方指因游男稱雙方是借貸金錢關係，傅男行為僅涉及刑法侵占罪，警詢後將移送橋頭地檢署偵辦。

傅姓男子今午將游姓男子借他使用的BMW及240萬現金載走，被警方在高市左營區大中路匝道前攔截圍捕，被民眾拍下過程。圖／取自Threads網友hellovic0202
傅姓男子今午將游姓男子借他使用的BMW及240萬現金載走，被警方在高市左營區大中路匝道前攔截圍捕，被民眾拍下過程。圖／取自Threads網友hellovic0202
傅姓男子今午將游姓男子借他使用的BMW及240萬現金載走，被警方在高市左營區大中路匝道前攔截圍捕到案。記者石秀華／翻攝
傅姓男子今午將游姓男子借他使用的BMW及240萬現金載走，被警方在高市左營區大中路匝道前攔截圍捕到案。記者石秀華／翻攝
傅姓男子今午將游姓男子借他使用的BMW及240萬現金載走，被警方在高市左營區大中路匝道前攔截圍捕，被民眾拍下過程。圖／取自Threads網友hellovic0202
傅姓男子今午將游姓男子借他使用的BMW及240萬現金載走，被警方在高市左營區大中路匝道前攔截圍捕，被民眾拍下過程。圖／取自Threads網友hellovic0202
傅姓男子今午將游姓男子借他使用的BMW及240萬現金載走，被警方在高市左營區大中路匝道前攔截圍捕到案。記者石秀華／翻攝
傅姓男子今午將游姓男子借他使用的BMW及240萬現金載走，被警方在高市左營區大中路匝道前攔截圍捕到案。記者石秀華／翻攝

高鐵 BMW 金錢
