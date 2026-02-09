「林宅血案」歷經46年仍未破案 高檢署、刑事局持續偵辦中

林宅血案因電影「世紀血案」引發關注，高檢署及刑事局曾4次重啟偵查，皆無進展，目前高檢署仍立案偵辦中，並持續召開專案會議，刑事局也仍列管為重大冷案。

民國69年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹，7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，因此被稱為「林宅血案」，時至今日仍無法破案。

台灣高等檢察署於108年曾發布林宅血案調查結果。高檢署指出，林宅血案的被害人遭到他殺，但行凶者迄今不明。過去辦案單位曾懷疑凶嫌為為林義雄的外籍友人家博，但因家博否認，且無其他積極證據，故無法推斷家博涉案。

高檢署108年調查結果顯示，林宅血案因陳屍現場跡證不多，且在鑑識人員抵達前已有多人進出，由於當時刑事鑑識技術尚不發達，使得案件難以偵查。專案小組重啟調查後，因血案發生迄今過於久遠，偵查作為難有突破，有待社會各界繼續提供線索，供辦案單位追查。