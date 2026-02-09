快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

「林宅血案」歷經46年仍未破案 高檢署、刑事局持續偵辦中

中央社／ 台北9日電

林宅血案因電影「世紀血案」引發關注，高檢署及刑事局曾4次重啟偵查，皆無進展，目前高檢署仍立案偵辦中，並持續召開專案會議，刑事局也仍列管為重大冷案。

民國69年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹，7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，因此被稱為「林宅血案」，時至今日仍無法破案。

台灣高等檢察署於108年曾發布林宅血案調查結果。高檢署指出，林宅血案的被害人遭到他殺，但行凶者迄今不明。過去辦案單位曾懷疑凶嫌為為林義雄的外籍友人家博，但因家博否認，且無其他積極證據，故無法推斷家博涉案。

高檢署108年調查結果顯示，林宅血案因陳屍現場跡證不多，且在鑑識人員抵達前已有多人進出，由於當時刑事鑑識技術尚不發達，使得案件難以偵查。專案小組重啟調查後，因血案發生迄今過於久遠，偵查作為難有突破，有待社會各界繼續提供線索，供辦案單位追查。

據了解，高檢署迄今仍持續偵辦林宅血案，並曾召開專家會議研析案情；此外，刑事局經鑑識專家李昌鈺協助於96年成立冷案中心，懸宕多年的林宅血案持續列管偵辦中。

國家人權館今年推動「具轉型正義意涵場址」審查認證，為白色恐怖受害者相關地點設置紀念牌，林宅血案的發生地義光教會成為首個設置點。聯合報系記者陳宛茜／攝影
國家人權館今年推動「具轉型正義意涵場址」審查認證，為白色恐怖受害者相關地點設置紀念牌，林宅血案的發生地義光教會成為首個設置點。聯合報系記者陳宛茜／攝影

世紀血案 刑事局 林義雄
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

昔遭指為「林宅血案」嫌疑人 游錫堃貼剪報：至今還心有餘悸

游錫堃自曝「曾經是林宅血案嫌疑人」貼出舊報紙：至今心有餘悸

「世紀血案」爭議燒 王義川痛批無良：不後續製作就公開燒掉

「世紀血案」未授權爭議 蔣萬安也說話了：不應撕裂傷口

相關新聞

「林宅血案」歷經46年仍未破案 高檢署、刑事局持續偵辦中

林宅血案因電影「世紀血案」引發關注，高檢署及刑事局曾4次重啟偵查，皆無進展，目前高檢署仍立案偵辦中，並持續召開專案會議，...

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

高鐵左營站前今午發生離奇搶案。72歲游姓男子疑和30歲傅姓男子交往，提供BMW讓傅男代步並多次借款；日前傅又開口借240...

越南走私大麻埋包全台公園 警抓販毒集團16人扣1億元毒品

新北市呂姓男子涉嫌從越南以海運包裹走私大麻來台，指揮販毒集團成員在山區、公園埋包，聯繫買家挖包取貨；警方搜出價值共1億元...

台中7旬男子涉北捷連續縱火案 北檢聲請羈押

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，警方逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天移送台北地檢署偵訊。檢察官訊後依曾男...

詭異！六旬男失足跌落新竹空軍基地旁排水溝 水深僅10公分...救起已死

一名60歲男子今天中午11點半行經新竹市中正路空軍基地旁，因不明原因失足墜落一旁排水溝，新竹市消防局獲報趕抵，該男面朝下...

毒駕女撞死新北警所長 鑑定醫師：辨識能力正常

女子陳嘉瑩前年毒駕拒檢，衝撞、拖行派出所長劉宗鑫致死。新北地院今天開庭審理第2天，精神鑑定醫師表示，雖陳女有施用毒品，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。