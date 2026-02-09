快訊

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

台中7旬男子涉北捷連續縱火案 北檢聲請羈押

中央社／ 台北9日電

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，警方逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天移送台北地檢署偵訊。檢察官訊後依曾男涉犯放火罪，有滅證、逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

警方調查，曾男昨天上午8時59分自台中市搭火車北上，轉乘捷運至大安森林公園站男廁縱火，隨即搭公車逃逸，於中午12時21分抵達台北車站。曾嫌隨後徒步至台鐵大樓內放置4封陳情信，再走到西門町換裝，隨後又搭捷運至善導寺站，昨天下午近2時許在善導寺站男廁內縱火。

大安森林公園站男廁遭縱火後，台北市警察局大安分局通報各分局加強攔截圍捕。曾男在善導寺站犯案後逃逸，於昨天下午2時10分行經中正區仁愛路、林森南路口時，遭中正一分局仁愛路派出所線上員警攔查身分後，立即以現行犯逮捕。

警方查出，曾男曾在北市生活，對北市交通熟悉，疑因不滿台中市某重劃區變更事宜多次陳情未獲回應，所以才到北市單獨犯案，希望藉此吸引媒體注意，進而增加各界曝光度。

警方製作筆錄後，今天上午依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全等罪嫌，將曾男移送台北地檢署偵辦。檢察官複訊後，認為曾男涉犯刑法放火罪，犯罪嫌疑重大，為最輕本刑5年以上重罪，且有滅證、逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

法界人士表示，刑法第173條第1項、第3項規定，放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物、礦坑、火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。未遂犯罰之。

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁8日陸續遭人縱火，台北市警察局中正一警分局逮捕涉案的7旬曾姓男子（前左），9日上午依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全等罪嫌，將曾男移送台北地檢署偵辦。中央社
台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁8日陸續遭人縱火，台北市警察局中正一警分局逮捕涉案的7旬曾姓男子（前左），9日上午依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全等罪嫌，將曾男移送台北地檢署偵辦。中央社

大安森林公園 台北捷運 縱火
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

涉北捷連續縱火案 台中7旬老翁依「公共危險等罪」移送北檢

影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

北捷連續縱火3小時抓到嫌犯...蔣萬安曝「一機制」 確實提升維安應變

相關新聞

台中7旬男子涉北捷連續縱火案 北檢聲請羈押

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，警方逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天移送台北地檢署偵訊。檢察官訊後依曾男...

詭異！六旬男失足跌落新竹空軍基地旁排水溝 水深僅10公分...救起已死

一名60歲男子今天中午11點半行經新竹市中正路空軍基地旁，因不明原因失足墜落一旁排水溝，新竹市消防局獲報趕抵，該男面朝下...

影／「張忠謀送書」騙老婦投資3272萬 車手柬國走私海洛因返台被抓

詐騙集團上網刊登台積電創辦人張忠謀送書廣告，以投資股票向台北市一名老婦騙走3272萬元。廖姓女子擔任詐團車手取款其中30...

毒駕女撞死新北警所長 鑑定醫師：辨識能力正常

女子陳嘉瑩前年毒駕拒檢，衝撞、拖行派出所長劉宗鑫致死。新北地院今天開庭審理第2天，精神鑑定醫師表示，雖陳女有施用毒品，但...

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

72歲的曾姓男子是台中大夫第重劃區自救會長，疑想讓社會關注土地糾紛，涉嫌在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，...

涉北捷連續縱火案 台中7旬老翁依「公共危險等罪」移送北檢

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，台北市警察局中正一警分局逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天上午依公共危險等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。