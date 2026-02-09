快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

毒駕女撞死新北警所長 鑑定醫師：辨識能力正常

中央社／ 新北9日電

新北市土城分局清水派出所故所長劉宗鑫去年執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩毒駕拒檢撞死，新北地檢署依殺人等罪起訴陳女。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
新北市土城分局清水派出所故所長劉宗鑫去年執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩毒駕拒檢撞死，新北地檢署依殺人等罪起訴陳女。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
女子陳嘉瑩前年毒駕拒檢，衝撞、拖行派出所長劉宗鑫致死。新北地院今天開庭審理第2天，精神鑑定醫師表示，雖陳女有施用毒品，但案發當下的辨識能力與控制能力與正常人相同。

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫113年9月30日深夜執行攔查時，遭持有毒品的陳嘉瑩開車衝撞、拖行後撞擊護欄身亡。新北地檢署依殺人罪、駕駛動力交通工具妨害公務執行等罪起訴陳女，6日至11日連4天由新北地方法院國民法官參與審理。

新北地院今天上午傳喚該案精神鑑定醫師作證，醫師表示，鑑定團隊根據檢方提供的卷證、密錄器畫面、訪談陳女與相關人等，認定陳女在案發當下的辨識能力與控制能力與正常人無異。

醫師證稱，尿檢結果顯示陳女體內確實有安非他命、愷他命等毒品陽性反應，但因當時陳女懷有身孕，會影響人體代謝，因此無法以一般常人狀況回推陳女是案發前多久施用毒品，以及其使用量。

一位備位國民法官在庭上表示，他認為無論陳女是否有施用毒品，一般情況下只要看到警察攔查就需停下，劉宗鑫是依法執勤的人民保母，發生這種事以後讓警察要如何做事。

公訴檢察官表示，根據醫師當庭所述，陳女雖有用藥，但並未影響其控制、辨識能力，意即當下陳女的駕駛能力和一般人無異，有辦法操控方向盤、踩油門，因此檢方刪除起訴刑法185-3條第1項第4款因施用毒品致不能安全駕駛部分。

劉宗鑫的父親在庭上陳述，上週在法庭看見兒子遺體相驗畫面，那些恐怖、不捨的畫面不斷縈繞在心頭，難以入眠。事發後400多天來他每天都像個活死人，心裡非常痛苦，全家也因為這件事都在進行心理諮商。

劉宗鑫父親說，陳女及辯護人稱與劉宗鑫素昧平生、並無想害死他之意，在他聽起來是一派胡言。陳女因持毒違法，為了想躲避制裁，不惜做出殺人行為、手段殘忍，且既然陳女跟劉宗鑫無冤無仇，更不應該殺害他。

劉父激動表示，他們從小辛苦拉拔孩子長大，兒子也十分爭氣考上建中、當上警察，一生行善、奉公守法，卻受到如此不公平待遇。「看到自己的心頭肉被撞到體無完膚，心裡這口氣真的嚥不下去」，他認為陳女做錯事就要勇於負責，請求法官還給他們公道。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民法官 毒品
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／「張忠謀送書」騙老婦投資3272萬 車手柬國走私海洛因返台被抓

助提升中壢分局第一線執法量能 企業母子暖捐千組唾液快篩

清潔工無照毒駕拒檢逃1公里 警攔截圍捕搜出安非他命

嘉義24歲男酒駕又疑毒駕釀1死1傷 檢方聲押深夜獲准

相關新聞

詭異！六旬男失足跌落新竹空軍基地旁排水溝 水深僅10公分...救起已死

一名60歲男子今天中午11點半行經新竹市中正路空軍基地旁，因不明原因失足墜落一旁排水溝，新竹市消防局獲報趕抵，該男面朝下...

影／「張忠謀送書」騙老婦投資3272萬 車手柬國走私海洛因返台被抓

詐騙集團上網刊登台積電創辦人張忠謀送書廣告，以投資股票向台北市一名老婦騙走3272萬元。廖姓女子擔任詐團車手取款其中30...

毒駕女撞死新北警所長 鑑定醫師：辨識能力正常

女子陳嘉瑩前年毒駕拒檢，衝撞、拖行派出所長劉宗鑫致死。新北地院今天開庭審理第2天，精神鑑定醫師表示，雖陳女有施用毒品，但...

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

72歲的曾姓男子是台中大夫第重劃區自救會長，疑想讓社會關注土地糾紛，涉嫌在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，...

涉北捷連續縱火案 台中7旬老翁依「公共危險等罪」移送北檢

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，台北市警察局中正一警分局逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天上午依公共危險等...

影／情侶北投洗溫泉意外逝世 高大成曝「致命因子」：通風不良4秒就會死亡

台北市北投區一對情侶在溫泉湯屋泡湯時竟意外死亡，男方為湯屋員工；初步已排除外力介入並報請檢察官驗屍，以釐清死因。法醫高大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。