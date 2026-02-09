影／「張忠謀送書」騙老婦投資3272萬 車手柬國走私海洛因返台被抓

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網刊登台積電創辦人張忠謀送書廣告，以投資股票向台北市一名老婦騙走3272萬元。廖姓女子擔任詐團車手取款其中300萬元出境，從柬埔寨搭機以託運行李走私海洛因1.4公斤返台，在桃園國際機場被警方拘提，依詐欺、毒品等罪嫌移送。

警方調查，一名7旬老婦上網瀏覽「張忠謀送書」廣告，點擊加入LINE群組被騙投資股票，在北市大安區住處附近交付現金給車手，去年11月至至本月初面交19次共3272萬元，48歲廖姓女子取款1次得手300萬元。

警方調閱監視器鎖定廖，查出已出境至柬埔寨，上月30日掌握她搭機返台，前往桃機拘提，從其託運行李搜出藏放洗衣粉包裝的海洛因，毛重1.4公斤。她稱依指示取款及前往柬埔寨帶物品返台，不知是毒品，對從事詐騙、運毒酬勞等細節交待不清。

警詢後依詐欺、毒品、洗錢防制法等罪移送，追查其餘車手及毒品集團上游分子。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

詐騙集團以投資股票向台北市一名老婦騙走3272萬元，廖姓女子取款其中300萬元出境，從柬埔寨搭機以託運行李走私海洛因1.4公斤返台，在桃園國際機場被警方拘提。記者李奕昕／翻攝
毒品 車手 柬埔寨 張忠謀 海洛因
