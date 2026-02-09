陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

72歲的曾姓男子是台中大夫第重劃區自救會長，疑想讓社會關注土地糾紛，涉嫌在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，幸好火勢及時撲滅未釀傷亡。警方今天上午依縱火、恐嚇公眾危安等罪嫌將他移送北檢複訊。

今早媒體問曾男放火是為了陳情嗎？曾男不發一語，在中正警一分局戒護下步入北檢等候複訊。

警方調查，曾男2月8日上午從台中搭火車北上，在台北捷運大安森林公園站地下一樓男廁焚燒沾有汽油稻草，留下陳情信，搭公車到台北車站步行到北捷西門站，搭捷運至善導寺站，下午近2時以相同手法在男廁縱火。曾男犯案途中多次變換交通方式，預備衣物變裝。中正警一分局掌握行蹤，下午2時10分在林森南路、仁愛路口逮捕曾男。

曾男落網情緒平穩，指因不滿大夫第重劃區糾紛陳情多年無果，想進一步引起社會公眾關注，認在首都台北行動較容易引起注意；他長期住台中豐原，曾北上監察院陳情，才在相對熟悉的善導寺站犯案，至於大安森林公園站，是因曾跟朋友到附近逛過。

神岡大夫第重劃為自辦重劃，引用舊法規引爭議，曾有議員陪自救會向監察委員陳情，訴求台中市政府遵循憲法釋字七三九號市地重劃辦法，比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃地主剔除。曾男2014年成立自救會，不斷陳情、抗議、訴訟，認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本有2條都市計畫道路要開闢，業者自辦重劃，地主只能分回5成7的土地，因此不願加入重劃。

台中大夫第重劃區自救會曾姓會長涉嫌台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，幸好火勢及時撲滅未釀傷亡，依縱火、恐嚇公眾危安等罪嫌移送北檢複訊。記者蕭雅娟／攝影
台中大夫第重劃區自救會曾姓會長涉嫌台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，幸好火勢及時撲滅未釀傷亡，依縱火、恐嚇公眾危安等罪嫌移送北檢複訊。記者蕭雅娟／攝影

大安森林公園 台北捷運 重劃區 縱火
