快訊

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

涉北捷連續縱火案 台中7旬老翁依「公共危險等罪」移送北檢

中央社／ 台北9日電

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，台北市警察局中正一警分局逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天上午依公共危險等罪移送台北地檢署偵訊。

警方調查，曾男昨天上午8時59分自台中市搭火車北上，轉乘捷運至大安森林公園站男廁縱火，隨即搭公車逃逸，於中午12時21分抵達台北車站。曾嫌隨後徒步至台鐵大樓內放置4封陳情信，再走到西門町換裝，隨後又搭捷運至善導寺站，昨天下午近2時許在善導寺站男廁內縱火。

大安森林公園站男廁遭縱火後，台北市警察局大安分局通報各分局加強攔截圍捕。曾男在善導寺站犯案後逃逸，於昨天下午2時10分行經中正區仁愛路、林森南路口時，遭中正一分局仁愛路派出所線上員警攔查身分後，立即以現行犯逮捕。

警方查出，曾男曾在北市生活，對北市交通熟悉，疑因不滿台中市某重劃區變更事宜多次陳情未獲回應，所以才到北市單獨犯案，希望藉此吸引媒體注意，進而增加各界曝光度。

警方製作筆錄後，今天上午依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全等罪嫌，將曾男移送台北地檢署偵辦。

曾男在北捷大安森林公園站及善導寺站男廁點燃沾有汽油的稻草縱火。圖／警方提供
曾男在北捷大安森林公園站及善導寺站男廁點燃沾有汽油的稻草縱火。圖／警方提供

大安森林公園 北市 台北捷運 縱火
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／台中老翁到北捷縱火案 何欣純批盧市府團隊「螺絲鬆了」

北捷連續縱火3小時抓到嫌犯...蔣萬安曝「一機制」 確實提升維安應變

台中大夫第重劃爭議...老翁到北捷公廁縱火聲稱不滿重劃 台中市府回應

稱陳情多年未果赴北捷2站縱火「想引關注」 72歲翁陳情信曝光

相關新聞

影／情侶北投洗溫泉意外逝世 高大成曝「致命因子」：通風不良4秒就會死亡

台北市北投區一對情侶在溫泉湯屋泡湯時竟意外死亡，男方為湯屋員工；初步已排除外力介入並報請檢察官驗屍，以釐清死因。法醫高大...

北捷連續縱火3小時抓到嫌犯...蔣萬安曝「一機制」 確實提升維安應變

北捷大安森林公園站、善導寺站昨接連男廁遭人縱火，北市長蔣萬安今被問及，是否先前三次強化隨機攻擊應變演練，讓應變速度加快？...

影／屏東男持爆裂物對峙1.5小時...家屬勸下樓 警搜出逾700克安毒

屏東縣東港警分局8日查緝毒品案，內埔鄉南華路一幢透天厝拘提46歲李男，李男的友人44歲林男竟趁警方破門時，手持疑爆裂物從...

涉北捷連續縱火案 台中7旬老翁依「公共危險等罪」移送北檢

台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁昨天陸續遭人縱火，台北市警察局中正一警分局逮捕涉案的7旬曾姓男子，今天上午依公共危險等...

去日本當志工卻客死異鄉，台籍資深潛水員送醫不治

來自台灣的潛水員「Victor」徐巍（Wei Hsu，台灣潛水圈習慣稱呼徐大哥，日本媒體將其記為「魏修」）於2026年2月7日參加位在日本山口縣宇部市的長生海底炭坑遺骨挖掘行動時，潛水行動才過沒多久，便出現痙攣。同行的潛水夫緊急上岸回報狀況，並在立刻展開急救，最終仍送醫不治。享年57歲。

怨重劃不公陳情多年無果 台中老翁北捷連燒2廁所

七十二歲曾姓男子昨在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，站務人員及時發現滅火未釀傷亡；曾是台中大夫第重劃區自救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。