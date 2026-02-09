影／情侶北投洗溫泉意外逝世 高大成曝「致命因子」：通風不良4秒就會死亡

台北市北投區一對情侶在溫泉湯屋泡湯時竟意外死亡，男方為湯屋員工；初步已排除外力介入並報請檢察官驗屍，以釐清死因。法醫高大成上午說，硫化物沈於水，若經攪動，硫化物會上升，若是通風不良，濃度達700PPM，只要4秒鐘就會死亡，提醒民眾泡湯時要特別注意通風問題。

高大成也特別提及，天氣冷，現是泡湯的熱季，但5、60歲以上民眾最好勿嘗試由高溫池突然進到冰水池的體驗，因為心臟血管因溫差過大易發生顫動，造成死亡。尤其是飲酒過後民眾不應該泡湯，因為飲酒後血管是擴張的，若是冒然進入冷水池，也容易因血管突然緊縮而發生意外。

他說，硫化物溶解於水，並因較重而會沈於水，若起先無人洗，後面的人進入，經過攪動，又通風不良，就容易中毒。濃度達700PPM，只要4秒鐘就會死亡，若是100至500PPM會聞到臭雞蛋味，若聞到味道還不跑，就會出事情，所以洗溫泉時通風一定是最重要的事。