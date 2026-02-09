快訊

北捷連續縱火3小時抓到嫌犯...蔣萬安曝「一機制」 確實提升維安應變

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市長<a href='/search/tagging/2/蔣萬安' rel='蔣萬安' data-rel='/2/109340' class='tag'><strong>蔣萬安</strong></a>今天出席南港區里長座談。記者林麗玉／攝影
北捷大安森林公園站、善導寺站昨接連男廁遭人縱火，北市長蔣萬安今被問及，是否先前三次強化隨機攻擊應變演練，讓應變速度加快？蔣說，昨天警察局、消防局、北捷第一時間即刻啟動「聯防機制」，即刻鎖定嫌犯、並在三小時內逮捕嫌犯到案。

蔣萬安說，北市府近期的跨局處三次強化維安應變，確實提升整體維安應變，在這一次的連續縱火事件充分展現具體成果。

蔣萬安今天出席南港區里長座談，對於昨天北捷再度發生連續縱火案，蔣萬安說，他要特別肯定包括警察局、消防局、北捷等，昨天第一時間緊急應變處理，也就是第一時間即刻啟動「聯防機制」，並鎖定嫌犯。

蔣說，三小時內即刻逮捕嫌犯到案，近期的三次強化維安應變，也確實提升整體維安應變，在這一次充分展現具體成果。

北捷 蔣萬安 維安
