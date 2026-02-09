影／屏東男持爆裂物對峙1.5小時...家屬勸下樓 警搜出逾700克安毒

林男手持疑似爆裂物與警方對峙1.5小時，警方現場拉起封鎖線。圖／讀者提供 屏東縣東港警分局8日查緝毒品案，內埔鄉南華路一幢透天厝拘提46歲李男，李男的友人44歲林男竟趁警方破門時，手持疑爆裂物從3樓陽台爬到隔壁鐵皮屋加蓋4樓頂，就此與警方展開1.5小時對峙，後來在警方、家屬勸說，林男才放下手中的疑似爆裂物，警方在屋內查到逾700公克安非他命，全案警詢後將兩人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方指出，8日下午2時許，警方查緝毒品案，原本鎖定拘提46歲李男，來到李男家中時，李男的母親在1樓，在3樓的李男未拒捕，李男的朋友林男竟突然從3樓房間陽台逃逸，跑到隔壁鐵皮屋加蓋4樓頂。

林男逃竄時拿著持疑爆裂物站在樓頂水塔旁與警方對峙1.5小時，場面一度緊張，由於寒流來襲，林男逃竄時僅穿單薄T恤，警方後來在3樓陽台處與林男喊話，並找來林男的家屬勸說，林男最後接受勸說，從樓頂走下來，警方請林男先將疑似爆裂物放置在陽台處，隨後將林男緝捕。

疑似爆裂物部分，林男稱是朋友給他的，警方查扣送鑑識單位鑑定；另外警方在李男3樓房間內查到逾700公克安非他命，全案擴大偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885