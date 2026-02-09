快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

林男手持疑似爆裂物與警方對峙1.5小時，警方現場拉起封鎖線。圖／讀者提供
屏東縣東港警分局8日查緝毒品案，內埔鄉南華路一幢透天厝拘提46歲李男，李男的友人44歲林男竟趁警方破門時，手持疑爆裂物從3樓陽台爬到隔壁鐵皮屋加蓋4樓頂，就此與警方展開1.5小時對峙，後來在警方、家屬勸說，林男才放下手中的疑似爆裂物，警方在屋內查到逾700公克安非他命，全案警詢後將兩人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方指出，8日下午2時許，警方查緝毒品案，原本鎖定拘提46歲李男，來到李男家中時，李男的母親在1樓，在3樓的李男未拒捕，李男的朋友林男竟突然從3樓房間陽台逃逸，跑到隔壁鐵皮屋加蓋4樓頂。

林男逃竄時拿著持疑爆裂物站在樓頂水塔旁與警方對峙1.5小時，場面一度緊張，由於寒流來襲，林男逃竄時僅穿單薄T恤，警方後來在3樓陽台處與林男喊話，並找來林男的家屬勸說，林男最後接受勸說，從樓頂走下來，警方請林男先將疑似爆裂物放置在陽台處，隨後將林男緝捕。

疑似爆裂物部分，林男稱是朋友給他的，警方查扣送鑑識單位鑑定；另外警方在李男3樓房間內查到逾700公克安非他命，全案擴大偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方最後將李男（前）、林男（後）帶回分局偵辦。圖／讀者提供
林男手持疑似爆裂物與警方對峙1.5小時，警方現場拉起封鎖線。圖／讀者提供
手持疑似爆裂物的林男最後在警方與家屬勸說，放下疑似爆裂物。圖／讀者提供
林男手持疑似爆裂物與警方對峙1.5小時，警方現場拉起封鎖線，警方之後在李男家中查到逾700公克安非他命毒品。圖／讀者提供
林男手持疑似爆裂物與警方對峙1.5小時，警方現場拉起封鎖線。圖／讀者提供
毒品 屏東縣
相關新聞

影／情侶北投洗溫泉意外逝世 高大成曝「致命因子」：通風不良4秒就會死亡

台北市北投區一對情侶在溫泉湯屋泡湯時竟意外死亡，男方為湯屋員工；初步已排除外力介入並報請檢察官驗屍，以釐清死因。法醫高大...

北捷連續縱火3小時抓到嫌犯...蔣萬安曝「一機制」 確實提升維安應變

北捷大安森林公園站、善導寺站昨接連男廁遭人縱火，北市長蔣萬安今被問及，是否先前三次強化隨機攻擊應變演練，讓應變速度加快？...

影／屏東男持爆裂物對峙1.5小時...家屬勸下樓 警搜出逾700克安毒

屏東縣東港警分局8日查緝毒品案，內埔鄉南華路一幢透天厝拘提46歲李男，李男的友人44歲林男竟趁警方破門時，手持疑爆裂物從...

去日本當志工卻客死異鄉，台籍資深潛水員送醫不治

來自台灣的潛水員「Victor」徐巍（Wei Hsu，台灣潛水圈習慣稱呼徐大哥，日本媒體將其記為「魏修」）於2026年2月7日參加位在日本山口縣宇部市的長生海底炭坑遺骨挖掘行動時，潛水行動才過沒多久，便出現痙攣。同行的潛水夫緊急上岸回報狀況，並在立刻展開急救，最終仍送醫不治。享年57歲。

怨重劃不公陳情多年無果 台中老翁北捷連燒2廁所

七十二歲曾姓男子昨在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，站務人員及時發現滅火未釀傷亡；曾是台中大夫第重劃區自救...

又挑北捷！ 學者：模仿效應發酵

張文事件經過月餘，北捷昨遭人接連縱火，再次引起民眾緊張情緒，有學者認為，昨「縱火陳情」犯罪動機不同，但不能排除是「模仿效...

